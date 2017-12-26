腎臟病不僅是台灣的國病 長庚：有家族群聚現象

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）腎炎、腎病症候群及腎病變在台灣人口死亡原因中排名第9。健保署最新統計，105年健保支出最多金額的疾病是急、慢性腎臟病，共花費約483億元，洗腎人數超過8萬5000人，並且持續上升中。需要接受洗腎或換腎的末期腎病變，不但造成病患及家屬身心極大的負擔，在整體健康照護的支出也不小。

根據最新美國腎臟醫學會統計，台灣的末期腎病變病患，不論是發生率，或是疾病盛行率都是世界第一。此外根據之前研究，慢性腎臟病在台灣的盛行率高達11.3%，相當於不到10個人就有1人是慢性腎臟病。腎臟病可說是台灣的國病也不為過。

造成慢性腎臟病的成因相當多，但長庚醫院臨床上發現，有些慢性腎臟病及末期腎病變的患者，他們的家人也有同樣的問題，似乎有群聚現象。林口長庚紀念醫院分析了全國8萬多名末期腎病變患者，發現若是一等親（包括父母、手足、子女）中有人是尿毒症患者，其家屬未來需要洗腎的風險是一般民眾的2.5倍。

同個家庭中，除了血緣關係外，也有共同的生活環境，或是相近的生活飲食習慣，甚至接觸到相同的環境毒害。進一步的分析發現，台灣民眾造成尿毒症的原因，大約有3成是遺傳所致，7成是環境因素造成。而環境因素中，家庭共享的因素佔了約1成，非家庭共享的因素佔了6成。

上述研究是長庚醫療團隊，用2300萬人的健保資料庫研究所得到的結果。這是第一篇研究亞洲末期腎臟病家族群聚的文章，2017年11月才發表在國際知名的『美國腎臟病期刊（American Journal of Kidney Disease）』。

這項研究也提醒民眾，家中若有尿毒患者，自己也不應輕忽。平日應定時量血壓，若有泡泡尿、水腫、高血壓、身體倦怠，應至專業醫師處尋求協助，並定期做健康檢查，早期發現身體疾病。若有慢性疾病病患應與醫師配合，控制好血壓血糖，並遵照醫囑同時以藥物治療及避免不良生活習慣，避免腎臟功能惡化。