流感疫情增加  元旦可能帶來流行高峰

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）國內流感疫情持續升溫，即將進入流行期，疾管署提醒，跨年連續假期出入公共場所應做好手部衛生與咳嗽禮節，不排除元旦會有一波流行高峰。

根據疾管署統計，上週(17日至23日)類流感門急診共77,444人次就診，較前一週增加16%；另，急診類流感就診病例百分比亦呈上升趨勢，即將進入流行期。近4週共計17起流感群聚案件，其中13起(76%)發生於校園。

疾管署表示，自今(2017)年10月1日起累計76例流感併發重症確定病例，其中8例經審查與流感相關死亡病例(2例H3N2型、6例B型)；確定病例感染型別以B型為多(佔62%)。

《中央社》報導，疾管署副署長羅一鈞表示，流感疫情持續升溫，本週末適逢跨年連續假期，預計元旦會先有一波流行高峰。往年流感疫情高峰落在農曆春節年後，但今年天氣變化多端，不排除會提早進入高峰。

疾管署提醒，民眾不可輕忽流感病毒帶來的嚴重併發症，除了平時要落實勤洗手及注意咳嗽禮節外，也應儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，以防病毒侵襲，如有呼吸道症狀應配戴口罩，並落實生病在家休息，以避免流感病毒因人來人往加速傳播，提升疫情風險。

此外，依據世界衛生組織(WHO)及各國衛生部公布之流感疫情最新報告指出，近期北半球溫帶地區流感活動度持續增加。目前北美洲美國及加拿大、東北亞韓國流感活動度均高於季節性閾值；東亞中國大陸南方及北方省份、東北亞日本疫情均處流行季；歐洲疫情亦呈上升趨勢。

疾管署再次呼籲，今年度公費流感疫苗剩餘量已不到20萬劑，提醒尚未完成接種的公費對象應儘速接種，確保自身權益。如有流感相關疑問，可至疾管署全球資訊網「流感專區」，或打國內免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。