(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)日本專門提供公司破產資訊的智庫「東京商工研究所」（東京商工リサーチ）今（26）日發表速報，指出以直銷方式販賣磁石治療器和化妝品，而惡名昭彰於日本的「Japan Life」公司(ジャパンライフ)，因遭銀行關閉往來戶頭而面臨破產。

日本《NHK》報導，「Japan Life」公司採用「物主騙局」（オーナー商法）的手法欺騙年長者，謊稱只要成爲該公司所販賣、要價數百萬日圓的皮帶或項鏈的「物主」，就可以每年分到6%的紅利，因此在去（2016）年12月後，便開始受到日本消費者保護機構處罰，共遭勒令停業四次。

內部人士指出，消費者保護機構的行政處分讓「Japan Life」公司陷入經營困境，導致在今天被銀行發現該公司開的票據其實是「芭樂票」，而遭關閉往來戶頭，完全無法周轉資金。

和我國不同，在日本開出無法兌現的票據（中文俗稱「芭樂票」，日韓文則稱「不渡」），並不會導致刑事責任。但若同一間公司在六個月內開出兩張「芭樂票」，則銀行會停止與該公司的交易，關閉其往來戶頭。對公司來説，失去往來戶頭就意味著破產。

日本消費者保護機構稱，該公司在2016年就欠錢欠了338億日圓，但卻若無其事地繼續和消費者簽約，甚至派數人前往「關心」試圖解約的消費者，手法相當惡質，估計共從消費者手上得到大約1,700億日圓。

詐欺長輩騙取金錢 日本直銷公司宣佈破產