簡又新專欄─永續發展確保企業成功與長青

唯有永續發展才能確保企業長青。2015年至2030年將是一段世界的劇變時期，由於2015年兩項重大協定通過「巴黎協定」(Paris Agreement)與聯合國「2030年永續發展目標」(Sustainable Development Goals)，勢將影響企業的生存與產業供應鏈安全。

在談論氣候變遷議題時，「巴黎協定」有三項主要目標。首先，「巴黎協定」要求各國承諾全球氣候升溫不能超過工業化前攝氏2度，最好努力將升溫控制在工業化前攝氏1.5度的水準。

其次，控制溫升措施需要國家、政府與企業在金融財務上的奧援，估計一年全球各國需投入12兆美元，對於落後國家而言不踅是一項重擔；最後，「巴黎協定」要達到所謂的韌性目標，亦即都市與企業因應氣候變遷的能力。

美國德州遭受颶風侵襲，風災、水災造成數以萬計民眾傷亡、設備的損壞，事後理賠金額高達上兆元新台幣，是美國歷史上最為嚴重的災害之一。同樣地，泰國為亞洲重要的汽車與電子業生產中心，亦曾遭受水災侵襲，導致全球供應鏈與市場大亂。

企業不作為或跟不上氣候變遷腳步，將面臨6種風險。首先，企業的經營與設備將因氣候變遷而導致損失，如天災帶給美國德州工業、泰國生產線毀滅性傷害；第二，生產所需原料會因氣候變遷導致缺乏或來源不穩；第三，產品市場會受影響。

第四，企業不作為或延遲作為將影響企業擱淺資產規模；第五，涉及公司形象，尤其現代企業與消費者越形重視永續發展與經營，若不能順應潮流將招致負面評價；最後則是法規的約束，不符各國相關法規或標準將影響產品進出口。

法規的影響性日益明顯。在交通運輸方面，許多國家訂出禁止販售汽油、柴油車的時間表，荷蘭、挪威等國都將在2025年後全面禁止販售汽、柴油車，印度則宣示2030年後不得販售，法國、英國則設定在2040年將全面將汽柴油車更換為電動車，相信台灣未來也可看到這樣的發展趨勢。

其次，禁止燃煤發電亦是趨勢，2016年比利時已全面禁止燃煤發電，法國規定2023年禁止用煤發電，葡萄牙、愛爾蘭、奧地利、瑞典等多國則是訂在2025年後全面禁用燃煤發電。總之，世界變化速度顯而易見，企業和個人都要事先做好準備，不然終將會被世界與市場淘汰。

聯合國「永續發展目標」則是另外一項影響企業發展的國際協定。企業長青是所有企業追求的目標，然而要實際達成則屬不易。採美國標普500指數(S&P 500)來分析企業長青程度，1958年平均留在榜內的企業壽命約為61年；1985年的數據顯示，五百大企業平均壽命僅剩25年；近年企業平均壽命則只約有18年。

台灣的情況也是如此，據天下雜誌統計，過去30年台灣百大服務業僅剩12家企業存活到現在。顯見在競爭激烈下，企業經營日益困難，求生存需要更多智慧。哈佛大學比較企業永續作為，結果具永續發展策略的企業在績效與利潤上優於未具永續策略的企業達30%以上，顯見企業需注重永續才能生存下去。

17項永續發展目標與企業永續息息相關，涵蓋4大面向。在風險面向上，企業需符合客戶訂立的規範，如Google承諾全部辦公室使用100%綠能、Walmart要求供應商共同於2030年減碳10億公噸。

在機遇面向上，永續商機具12兆美金，企業須調整經營策略才能抓住利基。在治理透明度上，越透明的企業在治理與績效表現上越佳。在合作面向上，要實現永續發展非單一企業能力所及，須協調利害關係者、供應商等共同努力。

總而言之，17項永續發展目標可鑑別未來商機、提升企業永續價值、穩定社會與市場，然而為了要達成目標仍需有共同的語言、目的，並強化與利害關係人的合作關係，才能跟上政策、社會與全球趨勢。

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。