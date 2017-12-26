日本民調：近7成對台有親近感　日青年來台遊玩比率高

(台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導) 台北駐日經濟文化代表處日前委託日本「一般社團法人中央調查社」於11月7日至16日，針對日本民眾進行對於台灣觀感之調查。調查結果顯示，51.7％受訪者認為台灣為亞洲地區最感親近國家。

台北駐日經濟文化代表處表示，本次調查的對象為20歲至89歲日本民眾，樣本數1,000名。調查方法有二種，分別是針對20歲至79歲採網路調查，以及對80歲至89歲採電話調查。

根據民調結果顯示，有逾半數受訪民眾認為對台灣有親近感、可信賴、台日關係良好以及台日關係將來會有發展。而今(2017)年有69%受訪者對台灣有「親近感」，比起去年的66.5%略為提升，理由以「台灣人親切、友好」為最多（76.8%），其次以「雙方交流歷史悠久」（46.1%），以及「東日本大地震時對日本支援」（31.3%）。從2016年到2017年的民調調查顯示，日本民間對台灣的觀感持續維持友好。

台北駐日經濟文化代表處說，57.9%受訪者認為台灣「可信賴」，其中有8.8%認為「非常可信賴」，而49.1%認為「可信賴」，理由又以「對日本友好」最多佔57％，其次為「共享自由民主等價值觀」有45.9%、「係和平國家」有43.9%。另外，67%受訪者認為「目前台日關係良好」，並有52.3%受訪者認為「台日關係將來會有發展」。

台北駐日經濟文化代表處表示，台日間最令人關切之議題以「漁業問題」最多佔23.2%，其次為「領土問題」佔13.7%、「台灣海峽局勢影響日本」佔12.4％、「經濟上競爭關係」佔12.1%，亦有22.8%受訪者認為雙方之間並無問題。

另外，69.2%受訪者知道或聽過台日在自然災害或重大事故發生時，互相援助。對於台灣的印象，53%受訪者今後想去台灣，其中在20歲至29歲受訪者中就有65.6%表示想去台灣，而這個比率也高於其他年齡層。因此，受訪者認為，今後台日雙方應加強之交流項目，最多為「觀光」（54.8%），其次為「經貿」（49.9%）、「政治與安全保障」（41%）。而在青年交流間，應以「藝術文化」（49.6%）與「體育」（42.6%）兩項為最多。