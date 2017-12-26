教宗方濟各感嘆：全球各地刮起「戰爭之風」

(台灣英文新聞/ 車懿恬 綜合外電報導)感嘆「戰爭之風」吹向全球各地，教宗方濟各（Pope Francis）於昨(25)日耶誕活動中，呼籲尋求以色列與巴勒斯坦共同達成的解決方案，始能替中東帶來真正的和平。對於朝鮮危機，方濟各也祈禱衝突能夠順利化解。

根據《美聯社》報導，方濟各特別強調，美國總統川普在全球各區域緊張情勢中所扮演的關鍵角色。川普將耶路撒冷認定為以色列首都的舉動，替中東帶來新的暴力衝突。同時，北韓不斷進行的核試驗，也無疑地提高了東北亞發生戰爭的可能性。

「全球現今刮起的戰爭之風與不符合潮流的發展模式，造成人類、社會與環境問題層出不窮。」方濟各在耶誕活動中，發表對於「全城市與全世界」 (Urbi et Orbi)的祝福語中提到。​

方濟各為耶路撒冷與聖地祈求和平，盼能重啟有關各方的溝通管道，最終得出紛爭的解決之道，在劃出以巴雙方同意與國際社會認同的邊境線後，能和平共處、共存。

對於朝鮮半島核危機，方濟各則期許衝突能被順利化解，並相關國家之間的互信程度也能隨之提升。

「耶誕談話」(the Christmas message)儼然成為教宗向國際社會與媒體發聲，期盼和平解決衝突的重要機制。方濟各也呼籲全球市民的善心不應被蒙蔽。

上周日(24日)，方濟各亦於平安夜彌撒活動中發表演說，表示現今難民所遭遇到的困境好比聖經中的「伯利恆之旅」故事。上百萬的難民為保障生命安全與生活品質，被迫逃離家鄉，他們的情況如同約瑟與瑪利亞的伯利恆之旅。方濟各希望這世界上沒有任何人會感到「地球上沒有他們的棲身之處」。

方濟各長期以來致力於敦促世界和平，透過各種方式與機會向國際社會喊話，不遺餘力。