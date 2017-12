新北市歡樂耶誕城獲「亞洲4大完美耶誕市集」美譽

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)新北耶誕城於聖誕節前後吸引大批民眾爭相前往感受聖誕氣氛,除此之外,還廣受國際肯定!榮獲「亞洲4大完美耶誕市集」美譽,成為台灣之光,不僅僅點亮新北市,驚艷全球!連外國人都說讚!

「2017新北市歡樂耶誕城」日前獲得新加坡樟宜機場官網推薦,與香港的繽紛冬日節(Winterfest)、東京的聖誕市集(Christmas Market)和新加坡的濱海灣花園聖誕仙境(Christmas Wonderland at Gardens by the Bay)共同並列「亞洲4大令人無法想像的完美耶誕市集」!

自11/24開城至今,短短一個月時間廣獲許多外籍旅客好評!三大燈區和活動場域走一圈,就能遇上許多來自東南亞、東北亞和歐美的朋友,而且,他們青一色都是為了全台投影面積範圍最大的光雕秀和美麗璀璨的燈飾佈置而來。

自2011年舉辦以來至今,新北市歡樂耶誕城逐漸打響國際知名度:繼入選全球雜誌「哈潑時尚(Harper's Bazaar)」的「全球最令人驚豔的19棵耶誕樹」、Forbes讚譽使用投影技術打造360度耶誕樹、網路媒體票選獲「亞洲十大耶誕慶典第一名」、獲新加坡海峽時報(The Straits Times)報導之外,今年新北市更成為台灣唯一一個榮獲「國際節慶活動組織(IFEA)」全球節慶活動城市獎的城市!