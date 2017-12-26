捨不得正恩小老弟挨餓？ 中國疑對北韓走私石油

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)在各國加強對北韓壓力的情況下，掌握國際制裁效力的，不外乎是和北韓關係最密切的中國。不過，雖然中國稱會與國際社會合作，但美國發現中國似乎是說一套做一套。

韓國《朝鮮日報》報導指出，美國衛星發現北韓船隻從去年10月以來，於黃海的公海上，接受其它船隻的石油。美國懷疑，這些船隻是中國船隻，並且已經對日本和韓國進行通報。

根據美國衛星照片，這些船隻刻意選擇遠離朝鮮半島，在靠近中國的海域授受貨物。據稱，這些貨物絕大多數都是石油。對此，韓國政府內部人士表示「北韓和中國的船隻在西海（서해，中文日文稱黃海）進行如此大規模的走私，是前所未聞的」，並指出值得注意的是，此現象是在去年9月，安理會大幅度限制各國出口石油製品到北韓之後才出現的。

美國在本（12）月，才於聯合國稱為了加強對北韓的壓力，要求安理會將涉嫌替北韓運送物資的10艘船隻，列入黑名單。美國之所以希望加強海洋管制，無疑就是因爲希望遏制中國和北韓間，不斷增加的石油走私。

聯合國在今年9月11日才剛通過2375號決議案。決議案第十一條雖然明文規定「決定所有會員國須禁止本國國民、受其管轄人員、在其境內組建或受其管轄的實體以及懸掛其國旗的船隻協助或從事任何船到船的轉移行為，不得向懸掛北韓國旗的船隻或從這些船隻轉移任何供應、銷售或轉運往來北韓的物品或物項」，不過，就算世界各國同心協力，加強對北韓的禁運，只要北韓的老大哥中國不配合，就必定難以有成效。雖然到目前爲止，尚無法證實中國不知此事，但從走私的次數和持續時間來看，中國真的不知道這件事的可能性相當低。

爲了防止中國繼續走私石油給北韓，美國更在本（12）月22日2397號決議案第九條中，要求加入直接指明北韓用「違法手段獲得石油」（obtaining petroleum illegally）的內容，並規定各國可以逕行沒入涉嫌與北韓有互動的船隻。

雖然中國嘴巴上說同意配合制裁，並且在今（2017）年11月進行高峰會時，同意分享北韓制裁的履行狀況，以及制裁對北韓經濟的影響，甚至與美方確認（1）不允許北韓擁有核武、（2）不斷增強對北韓施壓直到金正恩放棄核武、（3）提高制裁措施的透明度，但中國對於懲治走私石油的船隻，似乎仍保持消極的態度，因此國際制裁恐怕還是很難讓北韓改變政策、停止挑釁行爲。

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黃海位于中國和朝鮮半島之間（圖片來源：Google Map)