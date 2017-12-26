颱風水災海上漂　 菲律賓女子在耶誕日奇蹟般獲救

（台灣英文新聞/ 車懿恬 綜合報導）一名住在菲律賓安蒂克省的女子，昨(25)日，因家鄉水患被沖至外海，在海上飄流四日後被國際貨櫃船隻救起，結束了四天的海上漂流記。

名為黛安娜．莎琳(Diana Salim)的菲律賓女子，25歲，四天前因強烈颱風「天秤」所引發的水災淹沒家園，靠著從她家中剝落下來的建材殘骸，從淹水處飄至海上載浮載沉，等待救援。

這艘國際貨櫃船於耶誕日當地時間凌晨3點，在離莎琳家900公里遠的海上發現她。

救起莎琳的船員們立即與菲律賓海巡單位聯繫合作，並將莎琳送往安蒂克省當地醫院，接受脫水與曬傷的相關治療。

海上漂流記

仍驚魂未定的莎琳告訴當地的廣播電台，上周五(22日)，強颱「天秤」侵襲安蒂克省，造成當地發生嚴重水災時，她與家人都在家中。「我當時跟家人都在家裡面，準備洪水來襲時，隨時撤離。」莎琳語帶哽咽，情緒激動的回想著。

洶湧的洪水沖垮了莎琳的家—用竹子與木頭搭建而成的簡易房舍。她在被沖往外海的過程中成功緊抓著她家的建材殘骸，開啟了她的海上漂流記。

她說：「那幾天沒有任何東西可以吃，我只能喝雨水充飢」。

莎琳至今仍不知道她父母與兄弟姊妹的下落。

希望的曙光

當地市長諾比德里．愛丁(Norbideiri Edding)，告訴該廣播電台，莎琳的故事振奮人心，使我們相信仍有其他人也像莎琳一樣，積極求生，等待救援。

愛丁說目前尚未接獲莎琳家人的消息，但他們仍抱持著希望。

強颱「天秤」重創菲律賓的民答那峨島南部，上千人傷亡，莎琳僅為其中之一。「天秤」為菲律賓帶來大量豪雨與水災，目前估計有上百人死亡與失蹤，另亦有上百人受困。

當地家園被無情摧毀的居民在避難所內度過了他們的耶誕日。