去年８月至今　中國軍機艦擾台近30次

（台灣英文新聞／政治組 台北綜合報導）國防部今（26）日公布「國防報告書」，除了指出中國的軍事威脅仍是台灣最大的國家安全挑戰之外，還首度以圖表示意自去（2016）年8月至今年12月上旬，中國人民解放軍遠海長訓的航線圖，顯示這段時間以來，中國軍艦、軍機擾台次數近30次。

在第二章節「國防挑戰」中，報告書便指出中國不斷投注大量資源予發展軍備及提升戰力，對台灣軍事威脅因此與日俱增。

不過，報告書接著指出，國軍將以「創新 / 不對稱」的作戰思維，嚇阻敵人不得開啟戰端；而若是敵軍執意進犯，國軍則將依循「戰力防護、 濱海決勝、灘岸殲敵」的理念，對敵人施以多重攔截及聯合打擊，來瓦解敵人的攻勢。

國防部表示，在報告書中納入中國軍隊遠海長訓的圖表，是要讓國人了解台海周邊情勢與中國軍事威脅。

而針對媒體詢問，國防部發言人陳中吉則表示，先前透過新聞稿宣布沒特殊狀況，未來國防部不再發布中國軍機擾台的相關消息，主要是因為考量無需為中國多作宣傳，而國軍對於中國的軍事動態皆有所掌喔。

陳中吉接著指出，雖然日本方面每次都會公布中國遠海長訓的相關消息，國防部則有自己的考量；另外依據總統蔡英文的指示，國防部在適當時機仍會公布。

國防報告書是台灣國防部依照《國防法》規定，而必須向全民定期公佈的國防白皮書，每兩年公布一次，今年為第14次，也是蔡總統上任後的首部國防報告書。

國防部指出，此次報告書主題為「守疆衛土、看見國軍」，國防部於今年5月成立編纂小組，進行編輯及漫畫繪製工作。

國防報告書全文請參見國防部網站。