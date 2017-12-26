用心愛臺灣  高福南神父取得身分證

（台灣英文新聞／黃慧瑜​ 台北報導）來自非洲剛果的高福南神父，今(26)日獲頒中華民國國民身分證，感謝他將25年青春奉獻給臺灣，從九二一大震到八八風災、到為孩子的教育發展籌募學費，用心愛臺灣的高福南神父永遠站在第一線，傳遞「愛無國界」的溫暖，感謝高神父在臺的無私奉獻。

林祐賢副秘書長表示，58歲的高福南神父民國81年成為神父後，即奉教廷指派來到臺灣傳教，投入比故鄉還要多的感情，不但能用流利的國、臺語傳教，也常深入偏遠原住民部落，關心弱勢家庭、青少年就學問題，積極為家境貧困的孩子籌募就學經費，大家暱稱他為「巧克力神父」，不僅是膚色關係，也因為他的慈愛像香甜的巧克力一樣，讓被關懷的孩子們感到溫暖開心。

九二一地震發生時，高福南神父服務於臺中霧峰，也成為受災戶，更了解災民的無助，所成立的霧峰兒童教育關懷站，不只關心兒童，也對受災戶提供關懷照顧與協助；八八風災時阿里山和東埔溫泉交通中斷，高福南神父還從臺中一路顛簸送物資到災區，撫慰了每一位災民的心。

目前在永和天主堂擔任主任司鐸的高福南神父，今年更催生了「護苗專案」，由教友1至3人組成「護苗天使」，認養一位南投仁愛鄉幼苗天使，藉由教友家庭及部落家庭的長期密切關懷，補強家庭功能不足的部分，以「愛」引領這些天使走出不一樣的未來。

高神父對貧窮與弱勢家庭兒童的關懷照顧，獲得內政部96年度績優外籍宗教人士表揚，今年內政部更以特殊功勳核准高神父歸化成為我國國民。

高福南神父表示，愛臺灣，不是臺灣人的專利，臺灣就像是他的第二個家，自己除了黑皮膚之外，早就已經是真正的臺灣人了，今後他仍將繼續深耕台灣，把天父的愛傳遞下去。