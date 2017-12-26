神旺大飯店伯品廊，首度推出當日鮮做外帶年菜組，早鳥享88折

迎接新年，圍爐聚餐有了新選擇！除了傳統中式佳餚，神旺大飯店將於2017年12月15日至2018年2月9日推出西式外帶年菜組，由伯品廊西餐廳主廚簡承濬設計多道洋溢歐風元素的精緻佳餚，包含〈嫩燜南非鮑魚〉、〈威士忌明蝦〉、〈焗烤通心麵〉、〈炭烤季節蔬菜〉，另有主菜〈紅酒燉紐西蘭帶骨牛小排〉或〈爐烤羊肩排〉二擇一，豐盛組合適合四至六人的小家庭分享，每組特價NT$7,880。2018年1月31日前訂購，可享早鳥優惠88折。詳洽(02)2781-7063伯品廊西餐廳。

伯品廊西餐廳為提供愛嚐鮮的食客提供新穎選擇，於即將到來的農曆年推出西式外帶年菜組合。精彩菜色包含嚴選南非活鮑以雞高湯、白酒低溫蒸煮的〈嫩燜南非鮑魚〉，再淋上歐陸料理常用的羊肚菌、濃縮鮑魚汁與鮮奶油製成的淋醬，細細品味優雅法式風情。〈威士忌明蝦〉則是將精選的肥碩明蝦兩面煎上色，接著加上魚高湯、紅蔥頭、芥末籽及威士忌的特製醬汁，微量添加的奶油除了增加滑順口感，更引出醉人酒香。香Q的〈焗烤通心麵〉是大眾喜愛的白醬口味，表層撒上帶有濃郁堅果與奶香的硬質帕馬森起司以及鹹香誘人、烘烤後會牽絲的披薩絲，搭配以百里香、初榨橄欖油調味的〈炭烤季節蔬菜〉最是合拍。主菜則提供〈爐烤羊肩排〉和〈紅酒燉紐西蘭帶骨牛小排〉兩款選擇。香氣四溢的〈爐烤羊肩排〉先以芹菜、洋蔥、蒜、百里香、粗粒黑胡椒等辛香料醃漬入味，接著放上高溫鐵板香煎製出現焦糖色澤，而後入超級烤箱則將外層烤至酥香，切開後的肉質香甜多汁，不沾醬即十分唰嘴。美味值得等待！另道〈紅酒燉紐西蘭帶骨牛小排〉柔軟香嫩的秘訣即來自整晚的醃製。精選牛小排吸飽紅酒、蔬菜丁、月桂葉、迷迭香等醃料的香氣，再以鐵板香煎鎖住肉汁，而後放入牛高湯中與多樣蔬菜燉煮。淋上法式料理的靈魂－紅酒醬汁，細嚼濃郁異國風味。

主廚為牛小排量身打造的醬汁耗時費工，可想見其滋味非凡。首先，得將牛骨烤香，而後與洋蔥、紅蘿蔔、百里香等多種蔬菜及香草熬煮三天，經過過濾後才成「基礎醬汁」。接著再取基礎醬汁加入紅蔥頭、紅酒、高湯繼續細火慢熬，待精華濃縮後，撒以胡椒及鹽巴調味，便為「第二醬汁」。最後的步驟是將精選紅酒小火滾煮至酒精揮散，只留下溫潤香氣的「紅酒醬」搭配上述兩款醬汁及奶油，即成風味醇厚的法式風味紅酒醬。

由五道歐風料理組合而成的西式年菜組特價NT$7,880，另可加價NT$1,320購得六人份的牛肝蕈蘑菇湯。2018年1月31日前訂購，可享早鳥優惠88折。