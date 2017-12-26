聖誕老人長眠於土耳其墓穴？  2018年考古學家揭曉

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）聖誕老人(Santa Claus)並不只是在聖誕節的傳說，他更有可能是真的。近日土耳其考古學家表示，或許明(2018)年世人就可以造訪聖誕老人真正的長眠之處。

美媒Quartz報導，今日，世人所認識的聖誕老人原型其實來自「聖尼古拉」(Saint Nicholas)，傳統上會慶祝他逝世的日子12月6日。聖尼古拉於西元3世紀誕生於小亞細亞(現土耳其)的Petara村莊，他在物質與精神層面對待他人都十分慷慨，繼承豐厚財富卻樂於施捨他人，最後加入基督教教會並成為米拉城(Myra)的主教。

在西元343年，尼古拉逝世，遺體被葬在當地教堂，因為他的墓穴會不斷滲出無法解釋來源的「聖水」，更在重生與死亡中大顯神蹟，因此根據天主教傳統被讚頌為聖人。尼古拉做為水手與兒童的庇護者，提供了旅人在路途上的保護與安全，也因此更受歡迎。

根據聖尼古拉中心的資料，越來越多朝聖者遠道而來造訪他的墓穴；但據說1087年他的遺體被送至義大利城市巴里(Bari)，讓這座城市的教堂開始成為受歡迎的朝拜勝地。人們喜愛尼古拉與他的逝世日12月6日，因此在這天都會分送小孩禮物做為慷慨的表現。

然而今日，土耳其的考古學家澄清，現今這位聖誕老人的遺體仍在舊城米拉的現址Demre，當地教堂底下似乎有一座完整的聖堂，初步電腦斷層掃描與透地雷達顯示，其中可能包含聖尼古拉的墓穴。

土耳其安塔利亞(Antalya)街區的調查與紀念部門主管Cemil Karabayram曾在今(2017)年10月向土耳其媒體《Hurriyet Daily News》說明，「我們研究了所有1942到1966年間的文獻，得到很多註解和線索，這座教堂曾被毀壞而又重建，在當時重建的過程中，來自巴里的商人取走了遺骨，但文獻指出這些被奪走的遺骨並不是聖尼古拉，而是其他神父的。」

土耳其藝術歷史學家Yıldız Ötüken根據自己20多年來研究該地、聖人墓穴及帶領研究Demre的經驗來看，相信尼古拉的遺體還被保存在該教堂的某個特殊地點；今年下半年土耳其政府也增派8位考古學家到Demre教堂參與挖掘與考古任務，希望能證實這項消息。

然而這是個漫長且緩慢的過程，要到達地底墓穴，考古學家勢必得一個一個小心移除上面的遺骨，這些遺骨上都鑲嵌精細的馬賽克圖樣，必須謹慎維護，但研究人員都相信他們快找到答案了。Karabayram預測，「全世界都將關注這裡，我們宣稱聖尼古拉還保存在這座墓穴中、不受任何損壞。我們正進行到最後一階段。」