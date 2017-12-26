【六七年級生回憶】韓版瑪丹娜金元萱　旋風來台挺張菲復出  

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）台灣「韓流」第一人金元萱25日來台現身力挺張菲復出主持新綜藝節目，短暫停留後離台，卻勾起許多六七年級生的共同記憶。

張菲、費玉清主持的綜藝節目《龍兄虎弟》1990年代是台灣首屈一指的綜藝節目，其中韓國女藝人金元萱在節目的「音樂教室」單元表演才藝受觀眾歡迎，她的韓式中文發音在節目中製造許多笑點，模樣呆萌，並成為該節目的固定班底，但之後返韓發展。25日，在張菲休息多年正式復出主持的全新綜藝節目《綜藝菲常讚》首錄當天，金元萱特別從韓國飛來台灣站台，為節目增添話題。

張菲在節目中表示，金元萱是第一位來台灣開疆闢土的韓國藝人，是台灣韓流的真正始祖。

今年已48歲的金元萱，20年前曾來台發展參與《龍兄虎弟》錄製，相隔多年再次亮相，身材容貌不變，她用中文解釋菲哥都沒找她，才沒機會到台灣。兩人多年不見，一見面就是寒暄擁抱，金元萱獻上紅蔘要讓張菲「補身」，張菲也以巧克力回贈。

金元萱義氣相挺，錄完該節目後就搭傍晚班機趕回韓國。製作單位表示金元萱將在節目首集中帶來精采表演。

睽違七年再度披掛上陣，入主華視新節目，張菲坦承退休後「內心深處會有表演的呼喚」，加上見不到演藝圈好友的失落，決定以《綜藝菲常讚》跟大家見面。根據蘋果報導，新節目製作費一集高達200萬元，他個人一個月主持費達320萬，維持綜藝大哥大身價。

回顧20年前《龍兄虎弟》「音樂教室」單元的片段，除了金元萱，還有大小S稚嫩的模樣上節目，兩人表演一段相聲：