天然、人為災變與網路攻擊　國防安全新挑戰

（台灣英文新聞／政治組 台北綜合報導）國防部今（26）日公布的「國防報告書」中指出，除了中國的軍事威脅是台灣最大的安全挑戰之外，「非傳統安全威脅」日趨複雜，也是國軍不容忽視的國防安全議題。

根據報告書，非傳統安全威脅裡，對台灣影響最大的莫過於複合式災變及資訊網路攻擊。台灣位處環太平洋地震帶，時常遭逢地震，並且在夏季也常遭遇強烈颱風及超大豪雨，加上近年偶有重大公安意外發生，這些天災與人為災變經常導致嚴重傷亡及財產重大損失。

報告書指出，國家面對災害時，需仰賴國軍部隊提供援助，協助救災與災後復原的工作。

報告接著表示，資訊網路安全對國家的威脅性，已從過去的竊取情資進化為主動攻擊，除了癱瘓重要基礎建設，也可能造成政府及社會失能等嚴重後果；面對資訊網路的威脅，國軍需結合政府的資安技術，方能防止敵人及駭客的入侵與破壞。

另外，台灣近年面臨的非傳統安全威脅尚包括恐怖攻擊及非法海上活動，例如濫捕及走私等犯罪。報告書指出，此類非戰爭性安全威脅，因範疇超越國家疆域，因此需仰賴國際合作等機制，才能有效地防衛及制止。

國防報告書是台灣國防部依照《國防法》規定，而必須向全民定期公佈的國防白皮書，每兩年公布一次，今年為第14次。

另外，國防部也會定期發布「四年期國防總檢討」，根據國防部出版的《國防100問手冊》，兩者不同之處在於，國防報告書是說明現階段的國防事務與施政績效，而四年期國防總檢討則強調未來的國防規劃。

國防報告書全文請參見國防部網站。