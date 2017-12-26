「一連串不幸事件」子辭副市長　 杜特蒂：對的事就去做

（中央社記者林行健馬尼拉26日專電）菲律賓南部大城納卯市副市長巴奧洛．杜特蒂（Paolo Duterte）遞函辭去納卯市副市長之職，他的父親、菲律賓總統總統杜特蒂對此回應：「對的事就去做。」

總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）今天在納卯市向當地媒體記者說：「我告訴他說，你所在的職位應該做對的事，所以你認為什麼是對的，就去做吧。」

菲律賓南部大城納卯市副市長巴奧洛．杜特蒂昨天援引近來多件「不幸事件」向市議會遞出辭呈。在辭呈獲得批准之前，巴奧洛暫為「告假」狀態。

納卯市的市長現為杜特蒂的女兒薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）。

​杜特蒂總統猜測，兒子辭去副市長之職，很可能是因為他女兒在馬拉坎南宮拍攝生日照，以及其他政治抹黑等事件。

巴奧洛是杜特蒂總統的長子，他最近在社群網站為了生日照的事，與女兒伊莎貝爾．杜特蒂（Isabelle Duterte）公開對罵；今年9月巴奧洛曾被海關局掮客指稱涉嫌庇護毒販。

杜特蒂總統透露，兒子在遞辭呈之前曾與他深談。事實上，巴奧洛今年10月就曾表示厭倦政治，打算於2019年退出政壇。

根據菲律賓1991年版地方政府法典，副市長的辭呈要總統批准才生效，但如果總統在接到辭呈的15個工作天內沒有動作，也視同批准。菲媒詢問是否支持兒子辭職，杜特蒂總統回應：「那是他的決定，我無法回答你們，遞辭呈的人是他，不是我。」

（中央社馬尼拉25日綜合外電報導）菲律賓總統杜特蒂長子巴奧洛辭去菲國南部納卯市（Davao）副市長一職，辭職理由包括遭對手指控涉入走私毒品案，及失敗婚姻導致的私人問題。

路透社報導，巴奧洛．杜特蒂（Paolo Duterte）在納卯市議會的一場特別議會中宣布請辭。納卯市是菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的家鄉，由巴奧洛的妹妹薩拉．杜特蒂-卡皮奧（Sara Duterte-Carpio）擔任市長。

​巴奧洛向媒體發布聲明表示：「最近我的生活發生了一些不幸事件，與我失敗的第一段婚姻緊緊相扣。」

「這些事件包括菲律賓海關局（Bureau of Customs）所偵辦走私案件最近提到我對我名譽的詆毀，以及和我女兒非常公開的爭執。」

杜特蒂嚴厲打擊毒品交易，但當局查獲來自中國一批價值約1億2500萬美元的毒品後，他的對手表示，他們懷疑總統之子可能曾協助這批貨進入首都馬尼拉的港口，參議院9月針對此事進行調查時，巴奧洛曾出面作證，並否認涉案。

最近，他與和第一任妻子所生的15歲女兒伊莎貝（Isabelle）在網路上發生口角。她在推特上抱怨父親對她不好後，巴奧洛在臉書稱她「丟人現眼」。