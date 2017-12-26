〈時評〉中國一直在改變台海現狀

2017年6月12日晚上，巴拿馬政府宣布已與台灣斷交，並與中國建立正式外交關係。 美國國務院東亞局發言人葛瑞絲‧崔13日傍晚透過電子郵件向部分媒體聲明：「美國持續反對任何一方片面改變台海現狀的行為」。

「反對任何一方片面改變台海現狀的行為」，這已是第N次聽到的美國官方的類似聲明了！

既然「反對任何一方片面改變台海現狀的行為」是美國一貫的政策風向，唯恐成為民主世界老大哥口中的「麻煩製造者(trouble maker)」，台灣歷來在行使民主國家平凡到有如家常便飯的「公投」、「修憲」等議題時，無不小心翼翼，自我克制、約束。話雖如此，希望多一事不如少一事的美國，對台灣許多自主性的主權話語權與行動權，往往還是毫不客氣地給台灣戴小帽、穿小鞋的待遇！

相形之下，美國對中國「片面改變台海現狀的行為」，就有視若無睹、得過且過地選擇性姑息容忍，甚至只能眼睜睜對野蠻流氓中國玩訴諸道德勸說的文明人遊戲。結果是：中國在2016年初及2017年中相繼於南沙群島（Spratly Islands）及西沙群島（Paracel Islands）填海造島後，南沙群島永暑礁（Fiery Cross Reef）的大型飛機庫、地下倉庫，島礁南方的導彈平台的強化庇護所，東北方的通訊偵測系統，遍布整座島礁的雷達通訊設施先後一一建置完成！南沙群島的渚碧礁（Subi Reef）也是地下倉庫、飛機庫、防空洞、雷達通訊設施，以及高頻率的天線設備象欄（elephant cage）一應俱全！

中國一直在片面改變南海現狀，還能說台海現狀沒有改變嗎？

今年12月7日，我「升空伴飛」的F-16戰機飛行員透過頻道廣播，告知共軍戰機已接近我防空識別區，對方竟然霸道地回覆「台灣飛機，我是中國人民解放軍，你已威脅我飛航安全，請立即離開，請立即離開，否則一切後果由你自負。」12月18日早上，中國又派出5架軍機，穿越巴士海峽飛往西太平洋，經宮古水道後飛返駐地，我方IDF及F-16戰機，日本的F15戰機，韓國的F15K、KF16戰機分別升空監控警戒。12月20日，中國軍機又兵分兩路（本月以來第6次）繞台演訓，一路穿越宮古海峽，另一路經由巴士海峽飛往西太平洋。

中國類似的繞台演訓，以往只是偶一為之，現在像吸食鴉片上癮一樣，動不動就來一下，甚至於遠赴日本海及西太平洋，飛經日本及南韓防空識別區周邊的長程飛行演訓也拉開序幕，這種侵擾台、日及南韓國防安全，製造區域緊張的舉止，是不是麻煩製造者？有沒有改變台海的現狀？

中國在南海默默的、偷偷地，一步步地填礁為島，構築軍事設施，無疑是在挑戰美國容忍的極限，事實證明：挑戰不懂得「防微杜漸」的道理，第一時間沒有積極作為、斷然處置的美國，中國是成功的。食髓知味的中國，胃口已開，現在，艦艇嫌不夠快速震撼，軍機公然進逼台、日、南韓的防空識別區呼嘯而過了！

不懂得中國人「得寸進尺」、「軟土深掘」的貪婪黯黑民族性的美國人，對「改變台海現狀」的中國束手無策的美國，卻「片面」嚴禁台灣跨越「改變台海現狀」的紅線一步，是要台灣坐以待斃嗎？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）