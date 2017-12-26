跨年夜低溫有水氣   公布全台日落曙光時間

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）冷氣團減弱，中央氣象局預報員朱美霖說，今(26)起到週五都是晴到多雲的天氣，週六(30日)東北季風增強，跨年夜到明(2018)年元旦北部、東半部雲量偏多，看曙光得到2,000公尺以上高山較有機會。



朱美霖表示，今天白天起冷氣團減弱，全台各地氣溫回升，北部高溫約22度左右，中南部23度到25度，花東約21度到23度，大致是晴到多雲的天氣，一直到週五都沒有明顯天氣變化，大致維持晴到多雲的天氣型態。

但在東北季風的影響之下，迎風面的水氣稍有增加，東半部及基隆北海岸雲量增加並有局部短暫雨，尤其週五(29日)水氣較多，大臺北地區及中南部山區也有短暫降雨的機會。

溫度方面，週六(30日)有波冷空氣加上華南水氣移入，各地低溫約14度到18度，北部和東北部雲量增多，也會有短暫陣雨，北臺灣偏涼，中南部日夜溫差大。

氣象局表示，跨年夜(31日)到明年元旦清晨迎風面的北部和東半部雲量偏多，並有局部短暫雨，有計畫要看曙光的民眾可能得碰運氣，2,000公尺以上的高山，像是阿里山較有機會見到日出。

而跨年夜開始至元旦，東北季風再度增強，儘管水氣不是太多，但是東半部地區及大臺北東側仍有短暫飄雨的機率；溫度方面，北臺灣一整天都偏冷涼，白天北臺灣最高溫不超過20度，其他地區高溫約21到25度；到了下週一清晨中部以北、東北部低溫約14、15度，其他地區低溫約16、17度，跨年夜如果長時間待在戶外，請注意保暖。



至於2017年最後一道落日與2018年第一道曙光的出現時間，中央氣象局公布跨年日沒日出資料顯示，台南安平、高雄西子灣、屏東關山的日落時間為31日下午17時25分，本島最晚；而台東三仙台與屏東墾丁的日出時間為1日早上6時35分，本島最早，台東蘭嶼的6時33分日出則是全台灣最早。