蔡英文訪新竹　盼加速投資台灣

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文昨（25）日下午前往新竹市長和宮參拜，表示政府明（2018）年將傾全力加速建設及投資台灣，也將投入預算推動長期照顧服務，讓老人家得到照顧，年輕人沒有後顧之憂。

蔡總統致詞時表示，現在經濟景氣越來越好，是時候加速建設及投資台灣。

蔡總統指出，讓年輕人有好的工作機會、不再低薪，並且對未來有規劃、有期待，是這一世代人的責任。

提到長照服務，蔡總統表示，長照2.0計畫已經啟動，明年將進入加速年，相關單位將會投入三、四百億的預算，在每個社區建立長照中心，讓「台灣人心裡感到溫暖，我們的老人家有人照顧。」

而在昨日上任屆滿三年的新竹市長林智堅則說，為加緊帶動城市進步，將邀請所有對城市有熱情、期待的男女老幼加入「幫新竹」團隊，除了有頂尖建築師協助建設，來自科學園區的國際級企業、工研院、五所大學的最頂尖人才，也都在協助市政府，多方協助將讓城市加速蛻變、前進。

林智堅也感謝中央至目前為止核定予新竹市的建設經費已超過90億，中央的支持「讓新竹市大步前進！」



不過現場也出現一些插曲。以「全民拔菜總部」為名的團體，率眾手持旗幟，於蔡總統在長和宮參拜時在廟外抗議，並直指蔡總統違憲亂政。

新竹市政府表示，長和宮已有275年歷史，而昨日一同參拜的官員還包括七名議員與數十位里長。