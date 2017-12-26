冬天取暖不用再喝熱可可 營養師教你喝的溫暖又窈窕

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）冷氣團來襲，許多人會特別喜愛喝些暖呼呼、甜滋滋的飲料來禦寒，但這些飲料真的能抵擋寒意嗎？還是只是造成身材走山？營養師提醒，不管是重度嗜甜以熱可可，或是攝取低熱量咖啡因飲料來取暖，其實都潛藏了讓你身材走樣的危機!

嗜甜如命的螞蟻人認為只要補充高糖高熱量，禦寒效果一定又快又好。因此多選擇熱巧克力牛奶、熱奶茶飲品作為取暖首選。晨光健康營養專科院長趙函穎營養師說明，甜食會讓心情愉悅，且其中的糖分可快速被代謝成為人體重要熱量來源的葡萄糖，協助產熱效應運作。然而在難以準確拿捏糖分攝取量的狀態下，容易沒節制地喝進更多額外的糖分跟油脂。以民眾最愛的全糖熱珍奶來說，一杯將近650大卡的熱量，約等於吃進32顆方糖的糖分，過量飲用難保身材不變形，而且更需要連續踩2小時的飛輪才能消耗吃進的熱量。

不同於螞蟻人嗜甜，虛暖族的特徵在於在意身材，卻同樣追求吃完後馬上感到溫暖。因此避開含糖飲料，改用黑咖啡、熱茶等低熱量飲品暖身。但趙函穎營養師指出，雖然黑咖啡、熱茶等飲料所含的咖啡因會加速代謝，但因為飲品本身營養成分不足，無法提供產熱過程所需的能量。當人體加速消耗熱量時，血糖隨之降低，反而可能產生寒冷與飢餓感的反撲，導致更想吃高熱量食物。同時過量的咖啡因攝取也會影響部分營養素吸收，如:增加尿中鈣的排出及減少腸道對鈣的吸收，身體缺鈣容易抽筋，長期也可能會有骨質疏鬆風險。

趙函穎營養師結合門診經驗，將兩大錯誤極端飲食法調整為人人都能簡單仿效的「自暖系飲食法」。所謂「自暖系飲品」，需要同時符合三大條件：(1)有充足產熱營養素：含有可產生熱能的醣類、蛋白質及脂肪三大營養素、(2)含膳食纖維增加飽足感：水溶性膳食纖維能提高飽足感、延長胃排空時間，避免不小心攝取太多產熱所需之外的熱量、(3)飲品一份熱量盡量控制在200大卡左右。超商就可以便利取得的高纖豆漿因含有三大產熱營養素:植物性蛋白質、優質醣類、卵磷脂等，以及水溶性膳食纖維，冬天還可以直接微波加熱喝，無論是點心或消夜時間，適量補充都是非常適合的自暖系飲品。