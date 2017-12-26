IS走了  伊拉克基督徒慶祝3年來首次聖誕

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）曾被恐怖分子「伊斯蘭國」(IS)占領的伊拉克境內城市，在IS離開後，24日是該地基督徒3年來第一次慶祝平安夜與聖誕節，大家為重回教堂與慶祝耶誕做準備。

在位於伊拉克北部城鎮特勒斯科夫(Teleskof)一座新修復的聖喬治教堂裡，陶德(Hayat Chamoun Daoud)帶領裝扮成耶誕老人的孩子們，用阿拉姆語高唱「耶誕鈴聲」。



《中央社》引述《路透社》和《華盛頓時報》報導，陶德就像其他的特勒斯科夫居民一樣，這是IS激進分子3年前占領她所住的城鎮，迫使1萬2,000名迦勒底基督徒流離失所以來，第一次返家過耶誕節。



學校校長陶德淚眼婆娑地說，「能回到這間教堂真是太特別了，我在這裡結婚，還在這裡扶養我的孩子。」



IS要基督徒改信教跟繳稅，不然就得受死，陶德跟其他許多在尼尼維平原(Nineveh Plains)的基督徒一樣選擇逃跑。大部分人尋求在附近城鎮和城市避難，但也有許多人到國外尋求永久庇護。



雖然IS只在特勒斯科夫待幾天而已，但當地居民直到今(2017)年初才開始陸續返家。



特勒斯科夫的主教堂人多到水洩不通，就是要在時隔3年後的這天一起首度歡慶耶誕節。有數百人精心打扮，湧進教堂祈禱，到神父博達(Salar Bodagh)面前領受聖餐。神父還在教堂的庭院中升起象徵重生的營火。



伊拉克庫德斯坦自治區9月在巴格達當局反對下舉行獨立公投後，伊拉克中央政府和庫德族之間關係持續緊張，特勒斯科夫居民擔心再度爆發暴力事件。瑞塔(Umm Rita)說，「我們只想過和平的生活。我們現在比伊斯蘭國在我們家園的時候還不安。」



76歲的前國營石油公司員工阿斗瓦利德(Firas Abdelwahid)看著孩子圍繞在教堂外的營火玩耍，他有感而發地說，「我們的社區遭嚴重破壞。」



「但我們能期待什麼？過去很悲慘，現在很絕望，唉，對我們伊拉克的基督徒而言，沒有未來可言。」

伊拉克國內第二大城市摩蘇爾(Mosul)在24日也迎來了自伊斯蘭國手中解放後第一個聖誕節和平安夜。今(2017)年7月在以美軍為首的聯軍和伊拉克軍方襲擊下，終於奪回被占領3年的大城。當地歷經艱辛的基督徒們也在近4年後重回教堂為節日慶祝而作準備。

據外媒報導，為了確保摩蘇爾基督徒在教堂中慶祝平安夜的安全，當地政府出動了不少警力和裝甲車輛，對多個教堂和聚會地點嚴加看管。當地信徒和居民一起聚集在裝扮簡陋且重開不久的教堂中，為他們多年來第一個能公開慶祝的宗教節日而感到開心鼓舞。

活動當天，伊拉克加色丁禮天主教會在摩蘇爾的主教拉斐爾(Raphael Sako)要求信徒們為摩蘇爾、伊拉克和全球的和平及穩定而祈禱。

而在城市另一邊的聖保羅教堂中，教堂外樹立起一些在近年來被IS所殺害的基督徒和平民肖像，警惕民眾切勿遺忘歷史。

美聯社估計在長達9個月的摩蘇爾攻堅戰中，有大約9,000至11,000名來自摩蘇爾的平民不幸死亡。

現年48歲的阿布德(Hossam Abud)坐在輪椅上說道，「對我來說，這意味著生活又重新回到摩蘇爾的城市當中。」阿布德並向記者介紹說，在2014年IS佔領摩蘇爾之際，他被迫逃亡到伊拉克北部的庫爾德地區尋求庇護。而當年與阿布德共同逃離摩蘇爾的還包括來自該市的數千名基督徒。