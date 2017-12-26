獨董肥缺？顧立雄：9成年薪不到200萬、出事連帶賠償

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）兆豐遭美重罰、樂陞假收購等案件爆發後，外界正視獨立董事職責，要求追究相關責任，被告甚至被判賠錢、坐牢都有，立委指近年出現獨董離職潮。金融監督管理委員會主委顧立雄25日表示，去（2016）年請辭的董事有93人，今年上半年則有53人，另外，逾9成獨董1年報酬不到新台幣200萬元。

據證交所與櫃買中心統計，獨董辭職人數在2014年有55位，2015年71位，2016年樂陞案爆發後離職者成長至93位，而光2017年上半年，請辭的獨立董事就有53人。

立委賴士葆周一在立法院財政委員會議上表示，獨董年薪落差大，但最近法官判例，都要求獨董須擔任起董事、董事長加上監察人這「3合一」的角色，所有決策都要負責任，「但獨董又不是神仙」，律師、會計師都簽了、但出事卻要獨董負責，誰要當獨董？

立委費鴻泰指出，外界好像覺得獨董一年酬勞很多，如台積電一年獨董有100萬美元，實際上，很多新創事業只能給的起獨立董事1、20萬元酬勞，且因為擔負無限責任，因此落得找不到獨董的窘境。

費鴻泰接著質詢問金管會主委顧立雄，目前有多少投資人求償案件已經判決確定獨立董事也要賠償的？ 顧立雄答詢指出，截至今年 6 月底，投保中心團體訴訟案中求償對象包含獨董的有13 件，起訴求償金額為22.44 億元。

顧立雄表示，根據台灣證券交易所以及櫃買中心統計，2016年酬勞低於200萬元的獨董有3429人，占比92.8%；報酬介於200萬元到1000萬元的有255人，占比6.9%；1000萬元以上的有12人，占比0.3%。

費鴻泰再問，一般來說，銀行重大授信放款案會經過常董會，但不會經過獨董，而慶富授信案，除了一銀董事長、總經理要負責任外，一銀常董會要不要負責？

顧立雄回覆，若授信案是常董會通過的，就要去看常董會決議過程。另外，金管會已要求金融機構重大議案需要有獨立董事的參與。

中央社報導，立法院財政委員會同日審查通過中國國民黨籍立委賴士葆提案，修正證交法第14條之2及第178條，明定「公司或董事會其他成員不得妨礙、拒絕或規避獨立董事執行業務。獨立董事執行職務認為有必要時，得要求董事會指派相關人員或自行聘請專家協助辦理，聘請專家及其他獨立董事行使職權費用，以必要者為限，由公司負擔。」