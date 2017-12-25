塑膠袋限用元旦起嚴查  李應元要找雙北市長喝咖啡

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）明（2018）年1月1日起，環保署擴大限塑政策，管制對象新增包括飲料店、藥妝店、麵包店等7大類8萬家業者，總計10萬家業者納管。由於雙北屬共同生活圈，但至今雙北兩用袋仍因為垃圾處理費不同仍無法通用，環保署長李應元表示，近期會找北市、新北市兩位環保局長來「喝咖啡」，研究一下是否能夠各退一步，讓消費者更方便。

目前已管制的限塑對象包括公部門、私立學校、百貨公司及購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店等7大類；明年起再增7大類管制對象，包括藥妝店、美妝店、藥局；醫療器材行；家電攝影、資訊、通訊零售店；書店、文具店；洗衣店；飲料店；西點麵包店。

違規者第一次先予以警告並要求改善，第二次再違規，將開罰新台幣1200元到6000元。擴大施行後，管制對象達10萬家，每年可再減少15億個塑膠袋。

除了擴大管制範圍，環保署說，明年1月1日起還有多項新制上路，原本管制場所販賣的購物用塑膠袋規定厚度需達0.06mm，以利重複使用，明年起取消厚度限制，由業者自訂厚度與塑膠袋價格；在垃圾費隨袋徵收的地區，如台北市或新北市，已在推動垃圾袋與購物袋「兩袋合一」政策，將進一步規定轄內量販店、超市、連鎖便利商店等處，僅能販售兩用袋。

聯合報報導，媒體記者問，雙北屬於同一個生活圈，但擴大限塑政策已經要上路，至今雙北兩用袋仍因為垃圾處理費不同，雙北日前多次溝通仍破局，兩市垃圾袋仍無法通用。李應元表示，近期會找北市、新北市兩位環保局長來「喝咖啡」，研究一下是否能夠各退一步，讓消費者更方便。