新竹縣政府帶領當地餐廳  與農民搶攻年菜市場

(台灣英文新聞/ 車懿恬 綜合報導)隨著新年的腳步愈來愈近，新竹縣政府看準商機，今年決定扮演領頭羊的角色，帶著新竹縣當地各大餐廳業者與農民搶攻新年伴手禮與年菜市場。

縣府舉辦春節年菜的宣傳記者會，邀請廚師盧俊斌利用新竹當地農產品，包括稻米、雞蛋、烏魚子、粄條、鹹鳟魚與新鮮蔬果等，示範如何燒出一桌應景又豐盛的年夜飯。

縣長邱鏡淳更是在記者會現場，捲起袖子當起大廚，「表演」使用新竹縣當地食材，做出色香味俱全的鹹魚蛋包飯捲。

邱鏡淳也公開新竹縣剛出爐的「優」或「良」餐飲業者。這些被認證的餐飲業者，係經由縣府根據食品良好衛生規範準則（GHP），透過餐飲衛生管理分級評核制度，審核而出的名單。可供當地民眾與旅客參考。

縣府衛生局食品藥物科指出，此餐飲衛生管理的評核認證制度，已實施8年，每次認證有效期限為2年。

另外，今年新竹縣一共有245家餐飲業者申請認證，實際通過的卻僅101家。其中只有1家是「良」級，其他100家皆為「優」級。

該科會再加強輔導今年未通過認證的業者，針對其未通過認證的主要項目，進行改善。

邱鏡淳表示，此餐飲衛生管理認證機制，能夠提升新竹縣餐飲服務水準與良性競爭。

除了透過衛生局進行認證，縣府也與農業單位合作，引入農會的輔導機制，良善推廣新竹地方農產品。