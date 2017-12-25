(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)北韓無視國際社會的勸阻，不斷進行挑釁，結果可能促成美中和解？

韓國《東亞日報》轉述日本《朝日新聞》報導，川普和習近平在今（2017）年11月進行高峰會時，同意分享北韓制裁的履行狀況，以及制裁對北韓經濟的影響。

另外，兩位領袖還決定在相關軍事部門間，裝設熱線，並定期召開會議，交換資訊。透過熱線系統，兩軍高層和情報機關，將可以更方便地和對方聯繫。

此外，為了避免朝鮮半島局勢突然發生重大變化，駐韓美軍司令部和中國軍方北部戰區間，也將設置熱線系統。

多名美國政府內部人士均表示，這是為了提高中國履行制裁義務透明度的措施。因為中國對制裁的實際效力，握有關鍵性的影響力。

而對中國來說，由於美國不斷加強對北韓的軍事壓力，導致戰爭的可能性不斷升高，因此有必要和美國軍方保持密切聯繫，以便掌握最新動態。

另外，內部人士還稱，兩位領導人在高峰會確認了以下三點（1）不允許北韓擁有核武。（2）不斷增強對北韓施壓，直到金正恩放棄核武。（3）提高制裁措施的透明度。

雙方同意，為了確認中國對北韓制裁的透明度，中國商務部和稅務、金融單位等相關機構，將間隔數周或數個月，定期向美方報告中方的制裁情況。

另外，雙方還將交流制裁措施對北韓造成影響的相關資訊，並且共同討論若北韓政權瓦解，要如何確保北韓的核武，不落入有心人士手中，以及該怎麼處理湧至境外的北韓難民。

此外，美國還向中國承諾，只要中國協助美國處理北韓問題，美國就會避免進行單邊主義的外交政策，並尊重中國主張的「以對話解決問題」。

不過，如果中國不配合美國進行制裁，或是把重要資訊隱藏起來，不讓美國知道的話，美國就可能改採強硬路線。例如加強對它指名和北韓有往來的中國企業進行制裁，進而導致美中合作停擺。

北韓不斷挑釁 竟促成美中合作

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