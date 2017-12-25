【狗年大吉】美籍台灣女婿　用左手寫春聯結善緣　

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）來自美國的68歲台灣女婿洪雷明，10年前拜師學寫書法。他目前在美國、台灣各地免費教寫書法，希望更多人跟他一樣，「藉由書法讓人生從黑白變彩色、從平面變立體」。

中央社報導，洪雷明今(25)日受新竹縣竹北市知名餐飲店邀請，到店內教喜愛書法的學生寫書法。

由於明年是狗年，一群人寫出「狗年大吉」、「狗年賀歲」、「狗年旺旺」等吉祥話，迎接狗年來臨。

洪雷明（Louie M. Valdivia）是一位退休的美國海關高級情報研究專家。因從小喜歡中華文化，大學與研究所皆就讀加州大學洛杉磯分校（UCLA），主修中文。

他說「算命師說我上輩子是和尚，或許因此這輩子才跟中華文化很緊密」。



洪雷明中文說寫都流利。他曾在勞工部做華埠調查員，在海軍做漢語專家，也曾被派駐到香港。

後來為了養生，10年毅然決然退休，潛心學習書法。



台灣女婿洪雷明，用左手寫書法。中央社

洪雷明說，當年他找了許多書法老師，想要拜師學藝，但卻都因為他是左撇子而遭拒。後來在美國遇到來自中國的書法家，終於願意收他當學生。

不過他學了一個月後，就萌生放棄念頭，直呼「書法真的好難。」後來他接觸到隸書後，竟有種「鴨子下水」的感覺，認為寫起來比較簡單，即使已學了10年，現在他仍固定向老師學習，從未間斷，他說「學書法是一輩子的」。



目前，洪雷明活躍在美國南加州的華人社區活動中，包括當地慈善機構、中文學校聯合會等單位，以及老人或兒童書法班中教書法、也會主動寫春聯廣送給好友。



洪雷明每隔幾個月就會到台灣，除了購買美國買不到的「文房四寶」，也會在台灣各地教人寫書法，透過書法與春聯，拉近台灣與外僑間的文化距離。

他說：「錢生不帶來，死不帶走。」所以教書法、寫春聯都未曾收費，只為了結善緣。