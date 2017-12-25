(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)北韓漠視人權、姿意發展核武，破壞區域穩定的行為，招來了聯合國的經濟制裁，導致原本已經窮困的北韓經濟情況雪上加霜。

而北韓近來在國際關係上，也是處處碰壁。日本《NHK》報導，秘魯外交部在本（12）月22日，宣佈北韓兩名外交官為「不受歡迎人物」（persona non grata），並要求他們在15天內離境。根據「維也納外交關係公約」第九條，接受外交官的國家有權在任何時候，宣佈使館任何外交官為「不受歡迎人物」，且沒有義務說明理由。在這樣的情況下，派遣該外交官的國家，應該斟酌讓該名外交官返回本國，或者至少停止他的職務。如果派遣國不願意配合的話，「維也納外交關係公約」授權接受國可以拒絕承認該名人員的外交官身份。當然，一人員失去外交官身份後，將成為平民，而接受國自然可以將其驅逐出境。

秘魯政府沒有詳細說明宣佈兩名外交官為「不受歡迎人物」的原因，只表示他們在秘魯境內進行「和外交官任務不符之活動」。根據國際慣例，「和外交官任務不符之活動」通常指的是間諜行為。另外，秘魯還稱，北韓不斷違反聯合國安理會的決議，以及無視國際社會要求其改變政策的呼籲，也是本次決定重要的因素。

此外，秘魯在今年九月，也曾經為了抗議北韓的核試爆等挑釁行為，而對當時的大使金學哲（김학철）做出同樣的措施，要求離境。

當然，最近在外交上加強對北韓壓力的還有很多國家。韓國《中央日報》報導，同樣在今年九月，墨西哥也宣佈北韓駐該國大使為「不受歡迎人物」，要求他離開墨西哥。北韓對此感到相當不滿，稱北韓的核武問題從頭到尾，都是出於美國敵視北韓的政策，「和墨西哥一點關係都沒有」，批評墨西哥相當「無知」。

除了南美洲之外，菲律賓也宣佈和北韓全面斷絕貿易關係，且北韓東非外交的重要據點烏幹干達，也中止和北韓的軍事交流，並且請回北韓的空軍顧問團。而在歐洲，英國、德國和丹麥等國也向北韓大使表達強烈的抗議，要求停止試射飛彈等挑釁行為。

另外，深感北韓威脅的日本，最近也開始加強壓力。

日本《產經新聞》本月18日報導，日本警方懷疑，北韓駐日本代表處「在日本朝鮮人總聯合會」（簡稱朝鮮總聯），為了躲避旗下「金剛保險」被債權人回收債權，而隱藏自身資產，因此對其進行搜索。而根據日本《NHK》，北韓國營媒體在19日，對日本警方的行為作出回應。主播稱「日本一直以來，都用找盡各種藉口，對朝鮮總聯進行搜索」，並舉去年朝鮮總聯內部人士住家，遭警方搜索一事，主張「日方無知茫昧的舉動，是對我國和（朝鮮）總聯的嚴重挑釁，也是犯罪行為」。另外，主播還強調日本就算追隨美國，實施敵對北韓的政策，也無法阻擋在日北韓人的「愛國行為」，對警方搜查表達強烈不滿。

各國加強對北韓壓力 祕魯宣布北韓大使為「不受歡迎人物」

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