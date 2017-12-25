免簽上路 菲來台旅客較去年同期增一倍

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）政府自11月１日起試辦對菲律賓旅客台來免簽證措施，成功吸引菲人來台旅遊大幅成長。根據最新統計數字，11月菲國來台旅客達到3萬1747人次，較去年同期增加約1倍。

外交部10月宣布，為促進菲國人民來台觀光、洽商及增進兩國民眾交流，自11月1日起試辦菲律賓國民來台14天免簽證措施，試辦期限至2018年7月31日止。屆時將視成效決定是否延長辦理。

根據移民署最新數據，11月菲律賓來台旅客達到3萬1747人次，與去年同期1萬5288人次相比，增加107.66%。今年10月，菲國來台旅客共有2萬4363人次。​此外，移民署表示，11月來台的菲國旅客中，約有7500人次使用免簽方式入境。

若進一步分析今年11月菲國旅客來台目的，其中有1萬8679人次來台觀光，高於去年11月的5474人次。

另外，根據外交部領事事務局統計數字，11月菲律賓國民申請短期入台簽證（包括觀光、探親等目的）約有200多件，而10月的申請件數有將近4000件。領務局表示，從簽證申請件數大幅減少來看，實施免簽對菲國旅客來台「確實是有意義的簡化措施」。

根據移民署網站，菲律賓國民來臺14天免簽證措施，申請人須具備：一、持有菲律賓普通護照（外交、公務護照不適用），護照效期須在6個月以上； 二、持有回程機（船）票或至下一目的地之機（船）票及有效簽證，其機（船）票應訂妥離境日期班（航）次之機（船）位； 三、經我機場或港口查驗單位查無不良紀錄。另，菲國旅客依規定需填妥入國登記表，並備齊旅館訂房紀錄或在臺停留期間住宿地址及連絡人資訊，以利我機場或港口查驗單位機動查驗。