蔡英文總統：最低工資3萬元　是我的夢想

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）大學畢業的年輕人，踏入社會的起薪應該是多少？蔡英文總統昨(24)日說，她的最低工資夢想數字是：3萬元。

《經濟日報》引述蔡英文總統說，台灣的起薪低，必須慢慢拉高最低工資（基本工資），從長照著手就是一種方式。

蔡總統昨與財經媒體茶敘時表示，台灣的企業其實是有能力調薪的，但是要看健保費用和外勞的薪資。

由於現在很多企業是把加班費當成經常性薪資的一部分，而外勞加班後一個月薪資是3萬元，所以3萬元是她的最低薪資夢想。

但調薪後會給企業主增加很大負擔，所以她也思考是否在薪資調高時，雇主負擔的勞健保是否也調一下，不要跟薪資一樣調那麼高。

蔡總統說，一般認為經濟是和環保、社福對立的，但其實不然。例如長照，我們就大膽的要求薪資不可低於3.2萬元，這是以國家力量將薪資拉高，也藉以提高素質。

她說，因為長照在服務業中是很重要的，它既是社會福利，也是一項產業。我們拉高這種半公共部門的最低工資，希望刺激低薪問題。

《經濟日報》報導還引述蔡總統說，我們內外都受到很多因素干擾，包括教育體系出了問題，畢業後未能學以致用。年輕人進入低門檻的服務業，這些工作的薪資低，所以我們希望藉由長照創造幾個拉力，把保險和醫院也拉進來。

這樣既有公益性，又因為帶有商業性的服務，可以產生人力需求，進而拉高薪資。

昨(24)日蔡總統官方臉書po出她的愛貓蔡想想照片，祝福大家聖誕快樂。