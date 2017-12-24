「最狂晚輩X最辣前輩」　蕭敬騰、藍心湄跨世代品牌代言

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）台灣大哥大在22日宣布企業年度最新品牌代言人，破天荒邀請「金曲歌王」蕭敬騰，與「百變天后」藍心湄「雙代言」搭檔組合。這也是台灣大哥大20年來，首次出現雙代言人跨世代組合。

台灣大哥大發布新聞稿指出，適逢台彎大哥大20周年，兩位巨星合力拍攝5支品牌形象廣告，包括「改變」、「經典」、「朋友」、「愛情」、「流行」篇。23日起於台灣大哥大官方粉絲團及官網首播，下周起在各大電視台強力放送。

另外台灣大哥大Line的官方帳號，也將推出蕭敬騰與藍心湄搭檔的「最狂晚輩X最辣前輩」獨家專屬貼圖免費下載。

台灣大哥大總經理鄭俊卿表示，因應5G世代來臨，電信業追求創新與改變，首次請來跨世代的雙代言人，就是台灣大的「百變出擊」。

鄭俊卿總經理強調，台灣大這次邀請到「歌王」蕭敬騰與「天后」藍心湄兩位大咖藝人攜手合作，希望能透過兩個世代對「改變」的觀點相互交流，呼應並傳達台灣大「擁抱改變 創造亮點」的企業品牌形象。

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以上圖片均翻攝自YouTube

至於邀請藍心湄與蕭敬騰合作的原因，主要是看中蕭敬騰從歌手、演員到成為節目導師，現在更成立樂團的持續求新求變，勇於自我挑戰。

而藍心湄歷經歌手、演員、主持人，甚至成功跨界經營餐廳與代理知名運動品牌。兩人一路走來，不斷嘗試改變，挑戰創新，與台灣大的品牌精神不謀而合。

蕭敬騰與藍心湄透露，當初接獲台灣大邀約時，兩人都感覺「姐弟搭檔代言」既新奇又有趣。蕭敬騰還透露，台灣大20周年，心湄姐剛好也大他20歲。兩人看完腳本後，二話不說立刻排開所有行程，全力投入廣告拍攝。