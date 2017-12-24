輕颱天秤侵襲菲律賓南部 　逾200死、150人失蹤

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合外電報導）天秤颱風上周五晚間侵襲菲律賓南部民答那峨島，引發山洪和土石流，造成至少200人喪命，150人失蹤，7萬人流離失所。



綜合外媒報導，輕颱天秤22日以每小時125公里的強風和暴雨，侵襲擁有2千萬人口的菲國第二大島民答那峨（Mindanao），摧毀至少一座村莊。菲國當局週末展開大規模救援行動。



菲國警方則表示，天秤今(24日)早朝越南方向前進，全國仍有144人失蹤，同時有超過4萬人逃到避難中心。



據紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）指出，共有7萬人因為風暴流離失所或受到影響，他們還警告說，持續不斷的大雨，可能會阻礙搜尋倖存者的工作。



當地警方指出，民答那峨島北部有135人死亡與72人失蹤，同時民答那峨島西部的三寶顏半島（Zamboanga peninsula）有47人死亡與72人失蹤。



另外在民答那峨島的南拉瑙省（Lanao del Sur）還有18人罹難。

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圖為民答那峨的北拉瑙省災情。美聯社

受輕颱天秤影響最嚴重的地方之一是山地村落達拉瑪（Dalama），有103戶民宅被洪水沖走，整個村落形同從地圖上消失。



警察、軍人和志工用鏟子和雙手挖掘泥土和瓦礫，以尋找倖存者。

上週菲律賓中部也遭到颱風侵襲，至少造成46人死亡。