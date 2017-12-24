【鬼門關前走3回】裝血管支架不戒菸　男子心肌梗塞頻發作

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台南市一名55歲男子在急性心肌梗塞接受手術，置入血管支架後，仍持續抽菸，3年內因血管支架阻塞，又接受兩次手術置放新支架。

中央社引述柳營奇美醫院心臟內科醫師黃博彥今(24)日受訪表示，這名病患沒有高血壓、糖尿病、高血脂病史、或特殊家族病史。

不過先前患者菸齡約30年，每天1包菸。一開始是因急性心肌梗塞合併心因性休克，接受緊急心導管手術治療，發現右冠狀動脈完全阻塞，置放血管支架後順利出院。



病患出院後雖然規律服藥，但沒有戒菸。隔年又因同樣狀況，再次置放血管支架。

第2次出院後患者仍持續抽菸，約兩年後再次因支架阻塞入院，接受置放新的塗藥血管支架。

黃博彥醫師說，在鬼門關前走了3次後，病患終於在醫師叮囑下順利戒菸，持續接受追蹤。

黃博彥指出，很多民眾誤以為血管支架置放完後，心臟就恢復正常。其實血管支架的置放只是回復冠狀動脈的血流供應，對於已受損的心肌細胞，仍需藉藥物，與生活模式的調整，來控制保養。



他說，血管支架置放後，仍可能再次發生心肌梗塞。香菸中的尼古丁、焦油等許多化學物質，會引起血管內皮慢性發炎，增加血栓產生機率，更容易造成血管反覆堵塞。



黃博彥提醒，心肌梗塞後的病人，應遠離一手菸、二手菸，並避免高鹽、高油、過多飽和脂肪酸、高糖份飲食。此外，還要養成適當運動習慣。

他說少量飲酒對心臟有益，但不可過量。以紅酒為例，每天約150至200毫升，女性則減半。