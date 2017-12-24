【生日快樂】馳騁105年   國寶級阿里山森鐵雄風仍在

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）馳騁山林105年，阿里山森林鐵路雄風依舊。農委會林務局嘉義林管處，今(24)日為森鐵慶生。慶生會上不但有造型蛋糕亮相、還有蒸汽火車頭鳴笛、十字路之歌表演等，吸引鐵道迷和國內外遊客見證歷史。

為慶祝這條國寶級登山鐵道長久以來的貢獻與文化意義，今(24)日林務局嘉義林管處在北門驛舉辦阿里山森林鐵路105週年慶祝活動。與阿里山森林鐵路締結長達32年、姊妹鐵道友誼的日本大井川鐵道8位嘉賓，更遠道前來祝賀，為活動增添風采。

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現場有限量紀念車票及戳章、活動專屬商品與臨時郵局之設立，吸引眾多鐵道迷朝聖。

慶祝活動方面，開場由推動森林鐵路文化不遺餘力的竹崎高中表演陶笛，該校在104年組成「阿里山青年大使」社團，穿梭竹崎巷弄間尋回遺失的文化記憶，並為孩童傳講森林鐵道社區記憶故事。

緊接著，來自海拔將近1600公尺的阿里山鄉十字國小的小朋友們用在地語言，寫在地歌謠，透過唸唱方式為民眾帶來原汁原味的 「十字路之歌」。

民眾排隊購買限量紀念票。翻攝官網

​農委會林聰賢主委表示，阿里山森林鐵路是獨一無二的，且具有「多重意義」。首先，從海拔31公尺到2451公尺，歷經熱暖溫林帶，具有特色鐵路工法、珍貴文化遺構，應極力爭取世界遺產。

其次，林鐵轉型與嘉義城市轉型息息相關，透過與國際姊妹鐵路交流，並以嘉義在地風土，作為申請世遺的能量。

未來林鐵營運將由林務局承擔，成立專責機構後，將積極爭取員工待遇，絕不會虧待。此外，也會督促林務局盡全力推動前瞻計畫，讓風災受損的路段在2020年前修復完成，以達全線通車的挑戰目標，並跨域整合串連林鐵廊道、林業文化園區，爭取文化部歷史現場再造，共同為珍貴的林鐵文化資產永續動態保存。

檜意森活村 (翻攝官網)

昨(23)日眾多鐵道迷齊聚檜意森活村，聆聽遍遊世界多處鐵道的嘉義在地文史工作者蘇昭旭老師分享森林鐵道故事；當晚，《阿里山百年記憶》與《返鄉》兩部電影在森林之歌露天播映，民眾彷彿隨著片中耆老重回往昔無盡藏檜木之鄉和嘉義市作為木材之都的榮景。

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今年6月行政院核復同意，由林務局成立專責單位營運發展阿里山森林鐵路，期許林務局籌設的阿里山林業鐵路及文化資產管理處，整合林業文化資產與高山森林鐵道技術，並計畫以林業鐵路帶狀串聯阿里山國家森林遊樂區、國家公園、國家風景區、民營遊樂區、沿線車站各景點，以及嘉義市的阿里山林業文化園區、檜意森活村、車庫園區及北門驛，打造豐厚的生態文化旅遊新軸帶，給慕名前來阿里山的國內外遊客更加完整深度的體驗，更振興嘉義的地方經濟。