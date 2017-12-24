勞團群眾不願散去　今凌晨仍有數十人與警僵持

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）勞團昨(23)日遊行結束，仍有部分民眾深夜轉進西門町及北車一帶，造成交通大亂。群眾今(24)日凌晨聚集在台北車站東三門，警方勸離，部分抗議者被拖上警備車，約帶回80名民眾。



中央社報導，反對勞動基準法修法草案，包含五一行動聯盟等多個勞工團體，23日下午發起「1223反對勞基法修惡大遊行」，有上萬名民眾走上街頭。

勞團要求政府退回相關草案，他們說，勞基法是勞動條件的最低標準，應該要保障每一位勞工。



遊行隊伍昨下午2時50分左右，從民進黨中央黨部前出發，他們一路高喊「拒絕勞基惡法」等口號，行經北平東路、中山北路、行政院、忠孝西路、重慶南路、襄陽路、公園路、青島西路、中山南路、濟南路、最後回到立法院群賢樓前。



遊行群眾沿路發生數起零星衝突，遊行原訂23日下午5時結束，但有不少群眾不願離去。

桃園市產業總工會顧問毛振飛，昨下午6時宣布解散，遊行結束，但約數百名群眾不願離開，一度持續占據行政院門口，最後群眾在台北街頭流竄，造成中華路西門町及車站一帶交通大亂。



中央社報導稱，未散去的群眾在街頭流竄，至昨深夜11時左右，抗議群眾被包圍在台北車站東三門，部分群眾在接近12時左右，就搭捷運等大眾運輸工具離開。但仍有部分群眾留在東三門外廣場，至今天凌晨，仍有數十名群眾與警方僵持。



為淨化台北車站，警方先要求民眾維持和平理性，並柔性勸離，有人配合被請上警備車，但也有部分抗議群眾不理會。

今天凌晨12時46分左右，警方強制拖人，將不配合的群眾一一拖上警備車載走，凌晨1時08分，將台北車站淨化，東三門外廣場也沒有抗議群眾，警方指出，帶回約80位民眾，將進一步訊問。