原住民族文學獎　多元議題展現原民生命經驗

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北綜合報導）第八屆台灣原住民族文學獎於今（23）日下午舉辦頒獎典禮，共計21件作品得獎，除了展現多元議題書寫，也顯現原住民族作家在文學領域上的耕耘與成就。

原住民族委員會副主任委員伊萬‧納威表示，原民會致力於推動原住民族文學與文化活動，厚植在地創作實力，力圖向上茁壯、往下扎根，為熱愛創作的族人朋友爭取開枝散葉的空間，她也感謝每位參與者分享的故事，期盼能讓更多人看到這片土地上的各種紀錄。

主辦單位表示，除了從自身出發的族群認同、原鄉與城市之間的離返，傳統與現代之間的差異等大眾較為熟悉的題材之外，這次徵選的作品也涵蓋族語學習、原漢混血、外籍移工、憂鬱症、部落裡的毒品問題，以及露營區帶來的環境衝擊等相當新穎的書寫面向。

台灣原住民族文學獎分為散文、小說、新詩及報導文學四類獎項，主辦單位表示，今年總共徵得101件作品，共計頒發總獎金80萬元予得獎作品。

原民會表示，為增進原住民族文學能見度，除了舉辦文學獎鼓勵族人多創作之外，原民會也於今年七月舉辦「台灣原住民族文學營」，邀請知名文學家擔任講師，與對寫作有興趣的族人交流；另外，文學營也安排部落參訪，讓學員體驗部落生活，以增進創作靈感。

（照片提供：原住民族委員會）