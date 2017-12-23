唐鳳視訊奇招參與聯合國會議 陸代表玻璃心碎滿地

(台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導) 第12屆聯合國網路治理論壇（Internet Governance Forum, IGF），自本(12)月18日至21日在瑞士日內瓦舉行，招集來自100多個國家的2000多名政府、學界、商界及非政府組織代表與會。

聯合國不承認中華民國，無法用中華民國護照進入聯合國歐洲總部，我國的行政院政務委員唐鳳周四受邀發言，出奇招以遠端視訊方式出席聯合國「網際網路治理論壇」，並突破中國的打壓，成功發言。雖然中國代表當場就提出強烈抗議，但遭大會主持人冷處理。

唐鳳幕僚表示，唐鳳與交通部、國家通訊傳播委員會官員等應邀至位於日內瓦的聯合國（UN）歐洲總部，於網際網路治理論壇（Internet Governance Forum, IGF）分享台灣數位發展經驗。



唐鳳幕僚說，考量如果實際到日內瓦出席會議，加上隨行人員，一行10幾人勞師動眾，且以台灣護照要進入會議場地有實務困難，但沒人禁止以遠距方式參與，唐鳳想出使用遠程出席機器人（telepresence robot）視訊方式與會。

唐鳳幕僚指出，這不是是唐鳳第一次使用機器人遠端出席，今年2月就曾用機器人參觀國立故宮博物院南部院區。該機器人運作方式，將平板放在可移動的架子上，並可以上下左右轉動或移動，看到現場各角度狀況。唐鳳21日晚間就在台北市的辦公室，透過遠程出席機器人參與聯合國會議。幕僚表示，這個遠距方式得以實行，須感謝會議主辦國、友邦巴拉圭，允許及幫助唐鳳使用機器人視訊出席；還有外交部駐地人員在現場協助處理租用機器、測試連線等各種事務。唐鳳會中表示，台灣運用線上金流、線上數位簽名等結合E化政府服務，使民眾可線上繳稅、線上更新駕照、線上註冊及預約看病等，機場也有網路化自動通關系統（E-Gates），讓旅客節省時間。很多開發中國家希望台灣分享相關經驗，台灣也提倡資通訊夥伴計畫，和貝里斯、布吉納法索、薩爾瓦多與巴拉圭等國合作。由IGF會議直播影片中可看到唐鳳發言後，中國大陸代表當場發言抗議，質疑台灣是否可自稱為「國家政府」（National Government）或「小國」（Small country）。IGF是聯合國平台，應只能讓聯合國認可的國家參與，也不是讓人提倡「一中一台」或「台灣獨立」的地方。會議主持人回應，會議不是談論政治議題，只是在討論相關政策；友邦索羅門代表也發言聲援台灣，要求中國大陸代表尊重會議主持人。