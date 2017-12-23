勞團再發反勞基法修法遊行 萬人高喊「拒絕過勞、退回惡法」

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北採訪報導）上萬名產業工會成員及民眾於週六（23）下午集結於民進黨中央黨部前，舉行「1223反對勞基法修惡大遊行」，抗議執政黨推行勞動基準法修法，可能導致台灣勞工超時工作及過勞情形更加惡化。

抗議群眾聚集在舞台前，揮舞各式工會旗幟及抗議標語，並隨著主持人的號召喊著「拒絕過勞、退回惡法」、「我血汗過勞、你功德個屁！」等口號；主辦單位表示，自午後活動開始不到兩小時，參與人數已破萬人。

除了表達撤除勞基法修法的訴求之外，工作傷害受害人協會理事長楊國禎還提出政府應開立法，對要求員工過勞加班，導致員工過勞疾病甚至過勞死的公司處以刑責。

另外護理師、工程師、貨運倉儲產業、公車司機，以及保全業五個工會代表，更在台上演出行動劇，每個人手持沾滿紅色染料的豬肝，奮力砸向總統蔡英文及行政院長賴清德的照片，以表達勞工的憤怒。

台北市勞動局局長賴香伶也在下午一點左右來到抗議現場，她表示加入遊行，是要聽勞工朋友的意見，也替勞工表達立場和想法加油與打氣。

賴香伶指出，希望今天勞工的意見都能如實表達，也希望總統府、行政院高層及立法委員都能夠多了解。

今日參與抗議的勞工團體，除了一般產業的工會，還包括台鐵、警消工會等受僱於公部門的基層人員團體，以及移工人權團體；現場也邀請因長期過勞工作而失去工作能力的職災者現身說法，表示過勞疾病及過勞死不僅影響到個人及家庭，也嚴重耗損社會資源。

勞工團體自前些日子便開始號召週六的遊行，而行政院發言人徐國勇則是偕同勞動部長林美珠於週四召開記者會，針對縮減輪班間隔及鬆綁七休一等爭議較大的修法部分作出釐清。

徐國勇指出，輪班間隔從11小時彈性縮短成八小時的規定，是只適用於採取「輪班制」的勞工，且限於每週「工作班次更換」時。

徐國勇強調，若不給予輪班間隔八小時的彈性，有些老闆就需要增加很多人力，屆時勞工薪水反而可能降低。

而針對鬆綁七休一，徐國勇指出，修法後特定產業要經過中央目的事業主管機關及勞動部許可，才會公告放寬指定行業可連續上班超過6天，且仍不得連續工作超過12天；原則上，週休二日的規定不變。

而勞動部長林美珠則補充，目前經過盤點，認為可鬆綁七休一的行業，就是基於去年9月的已放寬的例外狀況，考量實際狀況，這次修法規定得更為完整，例如新增因應重要運動賽事轉播、在隧道等偏遠地區工作或辦理非經常性的活動與會議等。

此次反勞基法修法遊行自民進黨中央黨部開始，抗議民眾及團體預計於下午四點遊行至立法院，並表達訴求，而集會預計於五點結束。