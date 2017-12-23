體驗伊斯蘭  清真市集異國盛宴吸引人潮

(台灣英文新聞/ 黃慧瑜​ 臺北採訪報導)太陽今天露臉，由回教協會主辦的伊斯蘭市集在冬日暖陽下於大安森林公園展開，除了通過Halal認證的美食、文創藝品，還有阿拉伯文書法以及henna手繪攤位，吸引大批民眾前往朝聖。

為慶祝回教協會八十週年，臺北市觀傳局及回教協會共同舉辦伊斯蘭文化及清真美食展，招集近六十組參與攤位，帶來一系列伊斯蘭文化體驗活動以及創意市集，除了伊斯蘭特色美食及文創小物，還有通過清真食品認證的食品業者及餐廳皆來到大安森林公園共襄盛舉。

穆斯林人口佔全球人口四分之一以上，各地區伊斯蘭文化各有不同風情，參與的攤位從中東的巴勒斯坦、南亞的喀什米爾到北非的摩洛哥應有盡有！致力於推廣摩洛哥文化的 駝峰牌薄荷茶 於現場帶來摩洛哥生活風格雜貨，新鮮直送來自北非清真保養油摩洛哥堅果油以及各式美麗的皮件， Kitaba Fn l 綺塔芭繪寫則以穆斯林生活美學帶來各種創作。

排隊人潮最踴躍的攤位非文化體驗活動莫屬了，現場有數攤來自印度的henna手繪，還有穆斯林學生協會帶來的阿文書法攤位，幫民眾把中文名字化成美麗的阿拉伯文書法。

有逛有看當然還有得吃！品嘗異國美食就要趁現在，The turki 土七土行 - 土耳其商店少量空運土耳其百年老店karakoy Gulluoglu的果仁蜜餅 以及 土耳其軟糖，另外，伊朗小鋪也在現場販售伊朗土產＆甜點，包括最綿軟的巴姆椰棗、有「紅金」之稱的番紅花等等。

中國回教協會常務監事招集人于正台表示，民眾對穆斯林生活相當陌生，甚至有些誤解，但其實伊斯蘭教是個包容性相當高的宗教，清真寺也不是個封閉的場所，更是時常舉辦各種多元活動，非常歡迎非穆斯林共同參與。