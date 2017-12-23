歐盟海洋國際會議 台灣官員首度出席

（中央社記者侯姿瑩、顧荃台北23日電）歐洲聯盟日前在馬爾他舉辦第4屆「我們的海洋」國際會議，台灣首度有官員出席；與會上百國共做出400多項有關海洋保護承諾，包含台灣將加強管理遠洋漁業等兩項承諾。

歐盟主辦第4屆「我們的海洋（Our Ocean）」國際會議， 10月在馬爾他舉行。

知情人士表示，今年會議邀行政院農業委員會發起成立的中華民國對外漁業合作發展協會（OFDC）參加，由兼任OFDC董事長的農委會副主任委員黃金城、兼任OFDC常務董事的農委會漁業署副署長黃鴻燕出席。

知情人士說，今年會議共100多國官員與非政府組織代表出席，且今年是首度有台灣官員出席「我們的海洋」會議。

據「我們的海洋」網站資訊，今年與會代表做出400多項具體承諾，如海洋污染防制、海洋安全、永續藍色經濟與永續漁業等；將挹注72億歐元（約新台幣2556億元）經費，及新增海洋保護區250萬平方公里。

400多項承諾中，也包含代表台灣出席的OFDC做出的2項承諾，一是支持最新漁業法令實施以加強管理台灣遠洋漁業，共同打擊非法漁業活動，並宣布支持為期5年，預算總計6476萬歐元（約新台幣23億元）的強化管理實施計畫，內容包含電子監控與回報、港口國措施公約（Port State Measures Agreement）實施等。

​第二項承諾是OFDC將支持為期4年、預算總計1420萬歐元（約新台幣5億元）的研究計畫，包含研究人造珊瑚礁作為適切海洋棲地，清理澎湖群島四周廢棄漁業設施與海洋廢棄物等。