友善穆斯林！故宮南院首設博物館「穆斯林祈禱室」

(台灣英文新聞/ 黃慧瑜​ 臺北報導)隨著穆斯林來臺人口逐日攀升，越來越多的公共空間廣設祈禱室，以實際行動友善穆斯林。國立故宮博物院南部院區也於昨(21)日啟用國內博物館的第一間穆斯林祈禱室，為故宮尊重多元文化的理念再添厚度。

故宮表示，祈禱室設置特別向馬孝棋前教長請益，備有古蘭經、祈禱毯；院內部份廁所也增加淨下設備、雙語指標等，以期符合穆斯林遊客需求。另外，祈禱室前放置穆斯林文化資訊摺頁，帶領非穆斯林民眾理解伊斯蘭文化並給予尊重。今日也邀請阿公阿嬤們帶著穆斯林看護朋友一起參與活動，從宗教、藝術及飲食等面向，增進雇主對穆斯林的理解，拉近故宮和新住民、高齡長者的距離。

配合祈禱室啟用，12月24日故宮邀請民眾來南院體驗「穆斯林文化日」。參觀現正推出的「來自天方的仙工—南亞美玉」特展，欣賞伊斯蘭極致玉雕藝術，精選展件包含蒙兀兒帝國古蘭經架、八角形盤、花口葉式雙柄盤等。聆賞印尼移工團體MTYT的電子琴加手鼓表演，還有兒童創意中心旁的異國料理餐車，提供印度甩餅、印度奶茶等，喜愛異國文化的民眾絕對不容錯過！

另為鼓勵更多的外國遊客到訪故宮南院，近距離欣賞故宮院藏及借展的精采文物，感受豐富的亞洲藝術能量。原外國遊客參觀票價新台幣250元，自107年1月1日起，不分國籍，比照國人優惠票價新台幣150元，歡迎各界呼朋引伴一齊來故宮南院！

◎12月24日穆斯林文化日

★印尼歡樂頌(電子琴加手鼓)

時間：共五場次，每場次15分鐘，

各場次時間：1130/1230/1330/1430/1515

地點：一樓兒童創意中心外表演舞台（遇雨改至一樓大廳）

★異國料理飲食餐車

時間：09:00~17:00

地點：一樓兒童創意中心外廣場

◎「來自天方的仙工—南亞美玉」特展

展期：特別展覽 2017/05/16~ 2018/07/29

陳列室： S203 專題展廳

蒙兀兒帝國古蘭經架、八角形盤、花口葉式雙柄盤