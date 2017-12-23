人文美學時尚新風貌 蒙藏服飾時尚走秀故宮登場

(台灣英文新聞/ 黃慧瑜​ 臺北綜合報導)為展現新時代博物館人文美學時尚新風貌，國立故宮博物院與文化部12月22日週五晚間，於故宮北部院區合作舉辦「『衣』見鍾情‧『舞』彩繽紛」表演活動，現場由「伊林娛樂」模特兒帶來亮眼吸睛的蒙藏服飾時尚走秀，穿插搭配「戀舞趣舞蹈團」蒙回藏族傳統舞蹈表演，展現國內難得一見的文化展演。

此次活動邀請故宮李靜慧副院長與文化部徐桂香主任共同揭開序幕，故宮強調，此次「『衣』見鍾情‧『舞』彩繽紛」表演活動，特別將故宮正館大廳變身為伸展台，邀請國內知名伊林模特兒穿著蒙藏服飾進行時尚走秀，展現蒙藏民族華麗多彩的特色服飾，展露出大方氣派、熱情洋溢的民族風格。

當天活動另邀請屢獲蒙藏舞蹈比賽大獎的「戀舞趣舞蹈團」，精采舞出「藏原熱巴－藏族獨舞」、「蒙古人－蒙族獨舞」、「艷－維吾爾獨舞」、「卓瑪－藏族雙人舞」四階段蒙回藏經典傳統舞蹈，表現時而柔美、時而奔放的各式舞姿。全場演出氣氛熱烈，搏得觀眾掌聲喝采！

故宮表示，歷來舉辦「大汗的世紀—蒙元時代的多元文化與藝術特展」、「公主的雅集：蒙元皇室與書畫鑑藏文化特展」，以及目前現正展出之「貴貴琳瑯游牧人：院藏清代蒙回藏文物特展」，呈現多元民族別具一格的文化美學價值，深獲各界好評。期待透過此次活動機會讓民眾一覽蒙回藏族傳統服飾與經典舞蹈，深度感受游牧民族琳瑯華貴的文化風貌。