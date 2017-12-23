台民訪聯合國受阻 美議員致函美大使關切

（中央社記者鄭崇生華盛頓22日專電）兩位共和黨籍聯邦眾議員今天致函美國駐聯合國大使海利，敦促她施壓中國，停止阻撓台灣遊客進入紐約聯合國總部大樓參訪。

俄亥俄州選出的聯邦眾議員夏波（Steve Chabot）和新澤西州選出的聯邦眾議員史密斯（Chris Smith）今天致函海利（Nikki Haley），對台灣民眾無法進入紐約聯合國總部大樓參觀深表關切。

兩人在信中指出，中國盡一切可能方式消滅台灣的國際舞台已不是秘密，但對台灣旅客參訪聯合國紐約總部大樓這樣的觀光行程也要阻止，是對台灣民眾的「侮辱」。

他們敦促海利，應善用一切可行方式，為台灣民眾面臨的阻礙找出解決之道，因為美台關係對美國利益至關重要。

夏波是國會台灣連線共同主席之一，而史密斯長期關注人權議題，也曾在非政府組織工作者李明哲遭北京當局關押時、協助李明哲救援小組於國會召開聽證會，兩人長期支持台灣的民主發展。

對此，台灣人公共事務會（FAPA）會長陳正義在新聞稿中表示，為了羞辱與霸凌台灣民眾，中國的舉動充分顯示他們可使出各種手段、沒有下限；而越來越多美國國會議員得知這一情況後，都為台灣打抱不平。

他說，解決這一問題對美國或許只是一小步，卻是台灣人民在國際社會獲得更多尊嚴與尊重的一大步。