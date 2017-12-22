把握最後機會 曬柿餅將延長到明年2月

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北報導）每年開始吹起九降風時，就是新竹新埔地區曬柿子的季節，柿餅製作的其間大約從每年入秋至隔年年初，有興趣的民眾不妨把握最後機會，前往新埔「柿餅之鄉」旱坑的各觀光農場參觀柿餅的製作過程。

新竹地區東北季風多為九級強風，新竹風因而又名「九降風」， 九降風成就新竹「三寶」：米粉 、仙草 、柿餅 ，本來是苦澀的柿子，經過九降風連續7天的吹拂與太陽的曝曬，甜份深深鎖入柿餅中。

型狀較小、顏色較紅的石柿以及橘色的牛心柿產季開始於九月中到十一月，而長型的筆柿則較晚收成，加上今年少颱風危害，柿子大產，連帶柿餅也跟著大產。

新竹縣新埔味衛佳柿餅觀光農場主人呂理鑑表示，因為今年臺風災害少，石柿的產量就比往年多了6、7成，依據往年經驗，到了歲末年初，石柿、牛心柿的柿餅加工都近尾聲，筆柿柿餅正要取而代之，但該工廠目前仍以生產石柿柿餅為主，所以今年柿餅將晒到明年2月份，想拍、想吃的遊客不妨把握。

每當秋季柿子成熟時，一片黃澄澄的的美景，相當壯觀，空氣中還瀰漫柿子煙燻的淡淡香甜氣息，不同於工廠加工量產的柿餅，老字號味衛佳柿餅觀光農場秉持代代相傳的曬柿技巧，依古法、利用日曬及木材燒烤方式製作出好吃的秋季柿餅。

除了捕捉一張張生動又充滿秋意的照片外，還可品嚐柿干養生雞湯、柿餅果粒的柿子冰捧等，還有其他體驗柿染、陶器彩繪、製作柿子娃娃、柿子手工編織等教學，是不可錯過的秋天限定行程。