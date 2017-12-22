查閱聯徵信用報告 明年手機也能通

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）財團法人金融聯合徵信中心周五舉辦「第十一屆金安獎暨金質獎表揚大會」，顧立雄致詞表示，聯徵中心是完整蒐集與建置跨金融機構信用資料的信用資訊服務機構，除協助金融機構在徵審業務中掌握客戶整體信用風險外，聯徵中心擁有全國性信用資料庫，未來可在大數據分析應用上支援金融科技發展。

金融監督管理委員會主委顧立雄表示，為提供民眾便利的服務，聯徵中心預計明年提供民眾利用手機等行動裝置查閱信用報告。

聯徵中心為提升信用資料庫品質及資料保密與安全，自2007起每年舉辦「金安獎暨金質獎表揚大會」，對執行信用資訊安控表現績優者頒發「金安獎」、對報送信用資料績優者頒發「金質獎」。今年金安獎與金質獎得獎績優機構及績優人員(含國內外銀行、保險公司、信用合作社、農漁會等)共計24家機構，包括臺灣銀行、台中商業銀行、三信商業銀行、日商瑞穗銀行台北分行等。

金融監督管理委員會顧主委立雄、金融監督管理委員會銀行局邱局長淑貞、中華民國銀行公會呂理事長桔誠，及行政院農業委員會農業金融局許局長維文等皆出席致詞及頒獎。

在今年世界銀行發布《2018經商環境報告》中，由聯徵中心負責的「信用資訊指數」連續第4年獲得8分滿分佳績，本報告共對190個經濟體進行評比，高於東亞及太平洋區國家的平均分數4.2分，也高於OECD(經濟合作暨發展組織)全體高所得國家的平均分數6.6分。