資訊科技不斷創新 資安風險成為企業重要議題

資訊科技的浪潮為企業帶來商機與發展，同時也讓企業暴露在更難以預測的資安危機中。為了提升國內企業資安風險管理能力，富邦產險結合國際知名的資訊安全風險管理顧問，首創企業資安諮詢、資安健檢、資安加固、資安保險及資安應變等全流程資訊安全解決方案，並於今(22)日在寒舍艾麗酒店舉辦「資安風險研討會」，從危機處理、資安防護與資安保險三個面向，剖析近期國內外重大資安事件。

富邦產險資深副總經理林金穗於致詞時表示，近年來國際發生多起資料外洩、駭客攻擊、網路勒索等資安事故，造成全球企業用戶極大損失，資訊安全防護已不是單純的資訊管理，而是企業對於未來營運、形象及獲利的投資及保證。根據保發中心統計，今年1~10月資料保護保險(包含資訊安全保險)簽單共計34張，相較去年同期(28張)增加6張保單，若加計今年新增的資訊系統不法行為保險，則增加4張保單，可以顯見企業對於資安風險管理的需求逐漸提高。

林金穗表示，富邦產險此次跳脫傳統保險服務模式，從客戶風險管理角度出發，透過與資安顧問的異業結合，客製化提供資安風險辨識、分析與評估服務，如發現安全層級與客戶期望不符，團隊將協助導入軟體與硬體的升級改善，富邦也將提供最優惠的資安保險方案，發揮風險管理的最大成本效益；萬一客戶投保後仍遭遇駭客入侵，資安顧問也將依衝擊程度啟動相應的應變機制；而這些事故鑑定、衝擊分析、因應策略及損失費用，依保單約定將由富邦產險支付，成為一完整解決的全流程服務。