衝跨年煙火！中華電信推紐澳上網吃到飽398元

迎接聖誕節、跨年的旅遊旺季，針對國人跨年熱門旅遊地澳大利亞、紐西蘭，中華電信推出「日租398」漫遊上網方案，降價直逼66折！自即日起，優惠方案期間至2018年6月30日止，以量計費，用多少算多少，每日只要398元即可上網吃到飽！另外，在澳大利亞同步推出1GB、2GB輕量型及5GB定量型等多元方案。中華電信更貼心推出「航空398」上網吃到飽方案，每日只要398元，適用多達21家航空公司，讓客戶在飛機上用最親民的花費打卡、分享照片！跨年假期，出國享受異國佳節氣氛，就讓中華電信最優質、划算的漫遊服務，陪你享受歡樂的旅遊時光。

中華電信特別推出「日租398」限時折價，即日起至2018年6月底止，下殺直逼66折！不論是到澳大利亞欣賞夢幻的跨年煙火；到紐西蘭搶看新年第一道曙光，或是到印度、尼泊爾參加世界文化遺產朝聖之旅，申辦「日租398」漫遊上網方案，手機上網用多少算多少，沒有收費最低門檻，單日最高也只要398元。另外，在澳大利亞針對輕用量、中用量漫遊上網的客戶，同步推出「1GB輕量型」、「2GB輕量型」及「5GB定量型」三種新漫遊方案。輕量型方案1GB只要268元、2GB只要368元；定量型方案5GB也只要888元，再送10分鐘免費打電話，可使用七天，價格超划算！中華電信漫遊上網方案免換卡、免換機，原機原號直接上網才是真方便；國、內外申辦也超容易，只需透過數位門市、客服APP、800客服或在國外手機免費撥打「*135#」即可輕鬆申辦，讓你在國外也能即時上網分享感動。

為滿足客戶飛行期間可隨時上網的需求，自即日起，至優惠方案期間至2018年6月30日止，中華電信首度推出「航空398」方案，與多達21家航空公司合作，讓客戶於飛行航程中也能用手機上網，單日(連續24小時)上網吃到飽只要398元，計費方式超貼心，幫你守住荷包，一分一秒不浪費。合作航空包含：長榮航空、國泰航空、新加坡航空、荷蘭航空、阿聯酋航空…等知名航空公司之特定機型。