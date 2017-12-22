新北市教育局「新北智慧學習教學觀摩會」今(22)日在長坑國小舉辦，由教育局林奕華局長及Zenbo機器人等貴賓共同主持啟動典禮，透過觸控感應共同啟動機器人程式，由機器人操控影音設備宣示新北市未來資訊教育方向「智慧學習新4界」，現場並有百人共同參與觀摩活動，現場熱鬧非凡。

教育局持續推動資訊教育向下扎根，於明年1月起透過「完善基礎環境」、「打造互動教室」、「應用創新科技」及「達成適性學習」等4個方向，逐步達成智慧學習目標，開啟學習新視界。在未來3年內，新北市所有學校總計1萬3千班都將達成班班有電腦、高速網路及無線基地台（AP）的目標；每間學校亦將打造1間具備充足台平板、影音整合控制器及高解析度螢幕的互動教室；導入虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、物聯網（IoT）及人工智慧（AI）等科技，豐富學生學習體驗，並提早與世界發展趨勢接軌；並透過大數據掌握學生學習情形，依照每位學生的不同需求，提供個別化的學習內容。

長坑國小教學觀摩主題「密室脫逃」，由機器人擔任助教，指引小朋友於密室中找尋特定自然現象，再由小朋友想辦法透過AR找出問題答案；明志國小教學主題「生態探險家」，利用App及VR帶領小朋友身歷其境認識生物多樣性；明志國中及崇林國中教學主題「聖誕奇『飢』」，則透過遠距同步教學，結合英文領域共同關心非洲人民飢餓議題。長坑國小五年級學生劉恩宇表示：「透過平板還有QRcode的方式上自然課，不但好玩也比較容易記得，希望之後可以有更多類似的課程」。

林奕華局長表示，新北市一直以來都非常重視資訊教育，從基礎環境到師資、課程及活動都有完善的規劃，目的就是希望藉由科技提升學生的學習成效，同時培養學生善用科技解決生活問題的能力，而在未來的職場，科技應用的能力絕對是必備的基礎能力。