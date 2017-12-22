國內四大學設研究中心 科技部盼全力發展AI產業

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北綜合報導）科技部今（22）日宣布自明（2018）年起，將啟動「AI創新研究中心專案計畫」，以5年為期，每年投入10億元，除了促進台灣AI核心技術及應用發展之外，也期盼能吸引海內外技術人才。

科技部表示，目前已通過67件研究計畫，分別為生技醫療21件、智慧製造10件、智慧服務17件及AI核心技術19件，而明年啟動的研究中心，將設立在台、清、交、成四所大學，各自負責不同領域的研究；台北台灣大學負責生技醫療及AI核心技術，台南成功大學主攻生技醫療，新竹清華大學聚焦智慧製造，新竹交通大學主責智慧服務。

今日的AI創新研究中心專案計畫啟動典禮由科技部長陳良基主持，根據中央社報導，陳良基指出，今年是AI元年，預計五年後不同產業的AI技術會逐步成熟，並進入市場，台灣若等到那時才發展AI就來不及了；從現在開始，科技部會善用有限資源，全力提升AI產業。

陳良基接著表示， 目前通過的67件研究計畫中，占最大部分的是生技醫療，由此可見生技醫療的前瞻性，也因此選定由台灣大學及成功大學共同負責生技醫療的創新研發。另外，為確保計畫成效也將設立成果效益機制，五年後會要求未達目標的中心或計畫退場，並持續發展成效好的。

科技部指出，此次計畫與往年專案不同之處，在於將針對投入本專案計畫的主持人，依計畫規模與績效，核給每月最高六萬元的研究主持費。

科技部表示，此次專案計畫預計號召國內外逾300位AI專家學者投入相關技術發展與應用，並培育3,000名人才；四座AI創新研究中心也將連結國際頂尖研究機構與業者，期盼能引進國際尖端技術與能量，以提升台灣的AI技術與應用層次。