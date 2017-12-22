基隆慈雲寺揭碑 蔡英文：經濟表現超過預期

(台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導) 總統蔡英文今(22)日下午步入基隆慈雲寺，為寺廟揭開她所題的「濟眾化俗」4字匾額，並上香。蔡總統表示，基隆已經在進步，藉由中央與地方合作，推動前瞻計畫的基隆輕軌，可以讓基隆翻轉得更快，台灣建設也越來越多。

這是首次用總統身分步入慈雲寺。總統蔡英文表示，身分雖然不一樣，但是一樣要用虔誠的心情，祈求觀音佛祖保祐台灣風調雨順、國泰民安。

她說，在年輕的林右昌及蔡適應的領導下，基隆確實正在進步。

她還說，基隆市在市長林右昌上任後有許多改變，除了城市更進步，市容也變得更乾淨漂亮；林市長的市政建設藍圖也非常有企圖心，規劃得相當完整，並常與行政院溝通，希望能強化基隆的建設。

蔡總統表示，前瞻基礎建設中有一項相當重要的項目，就是基隆鄉親期待許久的輕軌捷運，馬上就要開始啟動，屆時能讓基隆市民享受便利的交通，加快城市翻轉的速度。

蔡總統說，不只基隆在進步，政府團隊也在努力。她相信大家都能感受到臺灣的經濟正在好轉。她說，當政府投入前瞻基礎建設及相關政策的預算後，臺灣的建設會越來越多，轉型會越來越快。因為今(2017)年的經濟表現超過預期，也將會延續下去。當春天來的時候，大家都會感受到臺灣的進步與發展。