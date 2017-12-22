上路前看仔細 交通新制2018元旦起實施

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）2018年元旦起，許多交通新制即將上路，包含「修正汽機車、慢車遇執行緊急任務車輛之避讓方式」、「大客車、大貨車新車強制裝設行車視野輔助系統及轉彎及倒車警報裝置」、「發放電動機車專屬號牌」、「新南向航線降落費優惠措施」、「台鐵新制」、「測速照相取締警告標誌改裝」、「6-12歲學童搭北捷6折」等等，用路人不妨多留意，以免觸法傷荷包。

測速照相牌改版「圖示」 眼睛張大別受罰

從明年元旦起，測速照相取締警告標誌將採「圖示」；目前全台約2千多面測速標示牌已全面更換圖示新牌，取消現行「前有測速照相」、「常有測速照相」等文字告示牌，全面改採一致的三角形測速相機圖案標誌。

遇緊急任務車輛需避讓 違者挨罰吊銷駕照

駕駛若遇消防車、救護車在執行緊急任務時，必須按照同向、雙向等車道及路段不同，採取不同避讓方式，違者將處3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照至少1年不得考領。

降低視野死角 大型車輛新車裝設視野輔助系統

為有效提醒用路人注意大型車輛轉彎及倒車的行車動態，降低車輛視野死角問題，明元旦起強制大型車輛裝設行車視野輔助系統及轉彎及倒車警報裝置等設備；2020年元旦起將該等設備納入定期檢驗項目。

電動機車依規格發放專屬號牌

配合政府電動機車等相關政策，明年元旦起，若新購入智慧電動車，公路總局將依照不同規格核發電動機車專屬牌號，領牌後，電動車目前在2021年以前免繳燃料、牌照稅等規費，但若現有的舊型電動車若要換發專屬號牌，須依規定繳交300元、選號則另外收費。

新南向航線班次降落費減收20%

配合新南向政策，明年元旦起，國際航線若飛航新南向國家，班次降落費減收20%，適用機場包括高雄、台中、花蓮、台東、金門、馬公、台南、嘉義等。藉此提高航空公司經營新南向國家航線的意願、增加飛航架次，加速推動與東協十國、南亞六國、澳大利亞及紐西蘭等國家間雙向的經貿合作及觀光往來。

誤點超過30分鐘 台鐵退票免手續費

台鐵日前修正《旅客運送契約》，明年元旦起旅客進站乘車前，若發生車輛誤點超過30分鐘，提供民眾退票免手續費。縮減月台票可在月台的停留時間，從原本的最長3小時縮短為1小時，超過時間無正當理由加收15元。

6-12歲學童搭北捷6折

另外，明年元旦起，6-12歲學童搭台北捷運可享6折優惠，若以一趟票價為20元，來回就可省16元，估計北市近12萬學童受惠。